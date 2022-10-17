«سنمار الهندية» تنشئ محطتى الكهرباء والشحن والتفريغ بالربع الثانى من 2023

تستعد شركة «تى إس سنمار» الهندية العاملة فى قطاع الكيماويات لبدء تنفيذ مشروعى إنشاء محطتى توليد الكهرباء والشحن والتفريغ، لخدمة مصنعها فى بورسعيد خلال الربع الثانى من العام المقبل ، وفقا لتصريحات بى إس جايارمان رئيس الشركة لـ «المال».

وكشف «جايارمان» أنه من المقرر الحصول على الموافقات النهائية لتنفيذ المشروعين نهاية العام الحالى ، وبعد الحصول عليها سيتم البدء بترتيب التمويلات الخاصة بالمشروعين.

وتنقسم تلك التمويلات بين الموارد الذاتية بنسبة 30 و%70 من البنوك، وتقدر تكلفة تلك المشروعات بنحو 380 مليون دولار متوقعا بدء تلك المشروعات عملها فى 2025.

ومن المقرر أن توفر محطة الطاقة الجديدة التى ستنفذها الشركة نحو 125 ميجاوات، وسيتم استغلالها لصالح مشروعات الشركة القائمة والمستقبلية، مع توريد الفائض للشبكة القومية للدولة ، أما محطة الشحن والتفريغ فستخصص لاستقبال الخامات وشحن المنتجات بشكل مباشر.

و«سنمار» الهندية هى مجموعة شركات عالمية يقع مقرها الرئيسى فى جنوب الهند، ويبلغ رأسمالها مليار دولار وقيمة أصولها 1.5 مليار من خلال 23 مصنعا بالهند ومنشآت بالولايات المتحدة ومصر، وتم تأسيسها منذ بداية التسعينيات، وهى متخصصة فى قطاع الكيماويات والتكنولوجيا الهندسية والشحن.

وتنتج الشركة من مصنعها فى بورسعيد مادة «pvc» بنحو 400 ألف طن سنويا، والكالسيوم كلورايد بـ257 ألف طن، وفينيل كلورايد بحوالى 103 آلاف طن.

وتعتبر «سنمار» الأولى فى إنتاج فينيل كلورايد بنحو 103 آلاف طن وهو من أكثر المنتجات المطلوبة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تقوم بتصنيع منتجات أخرى مثل الكلور والهيبوكلوريت.

وحول نية «سنمار» الاستحواذ على أسهم فى شركات أخرى ، قال رئيس الشركة إن لديها منشآتها التشغيلية فى بورسعيد وحتى الآن ليس لديها أى خطة للاستحواذ أو ضخ استثمارات جديدة.