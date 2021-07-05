سنغافورة تنصح مواطنيها بتجنب الرياضة العنيفة مدة أسبوع بعد التطعيم

نصحت السلطات الصحية في سنغافورة مواطنيها بتجنب الرياضة العنيفة لمدة أسبوع بعد الحصول على التطعيم المضاد لمرض كوفيد-19، ضمن تدابيرها الاحترازية.

تجنب الرياضة العنيفة

وبحسب وكالة بلومبرج، هذا التوجيه الجديد يقصد به البالغين والرجال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثين عاما.

ويجئ إصدار هذا الإجراء الاحترازي بعد مصرع شاب عمر 16 عاما جراء تعرضه لذبحة صدرية أثناء تأديته التدريبات الرياضية داخل أحد الصالات.

وتولت السلطات تحديد عما إذا كانت توجد صلة بين الذبحة الصدرية والتطعيم المضاد لكوفيد-19.

وفي وقت سابق، تم تمرير تحذير بضرورة تجنب التدريبات الرياضية خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة بعد الحصول على التطعيم.

وسقط الشاب مغشيا عليه يوم 7 يوليو أثناء ممارسة بعض التدريبات الرياضية العنيفة بعد حصوله على الجرعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتك يوم 27 يونيه.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية في بيان رسمي:” يشير التشخيص الأولي لحالته إلى تعرضه لذبحة صدرية. ويتم حاليا إجراء اختبارات اكلينيكية ومعملية مدققة لفهم سبب الوفاة.”

وقالت لجنة الخبراء الاستشارية التابعة للحكومة السنغافورية إنها لا تزال تنصح بإعطاء المواطنين التطعيم بالنظر إلى أن فوائده تطغى على مخاطره.

واتخذت إسرائيل والولايات المتحدة إجراء مماثل بعد ورود حالات قليلة مصابة بالتهاب عضلة القلب من بين المتلقين الذكور الشبان للقاحات فايزر.

وتعتمد البلدان الثلاثة على برنامج تطعيم مشتمل على لقاحات الراسل ار.إن.أ.