سنغافورة تكشف عن خطة لتعزيز مكانتها كمركز مالى آسيوى

وكالات:كشفت سنغافورة عن خارطة طريق لتعزيز مكانتها كمركز مالى فى آسيا بهدف أن يحقق القطاع معدل نمو سنوى يتجاوز 4% سنويا وتوفير فرص عمل. وقالت هيئة النقد فى سنغافورة "مع تغيير التكنولوجيا أسلوب إنتاج الخدمات المالية وتقديمها واستهلاكها، من الضرورى أن يتغير القطاع المالى فى سنغافورة ليحافظ ع

وكالات:

كشفت سنغافورة عن خارطة طريق لتعزيز مكانتها كمركز مالى فى آسيا بهدف أن يحقق القطاع معدل نمو سنوى يتجاوز 4% سنويا وتوفير فرص عمل.

وقالت هيئة النقد فى سنغافورة “مع تغيير التكنولوجيا أسلوب إنتاج الخدمات المالية وتقديمها واستهلاكها، من الضرورى أن يتغير القطاع المالى فى سنغافورة ليحافظ على دوره المهم وقدرته على المنافسة”.

وقال البنك المركزى إن التركيز سينصب على تشجيع تبنى التكنولوجيا لزيادة الكفاءة.

وقال البنك إنه سيتبنى خطوات للتعاون مع المؤسسات المالية لوضع آليات مشتركة مثل خدمات الدفع الإلكترونى والاستثمار فى الأبحاث لتطوير الحلول.

وسيعزز البنك أيضا اتفاقات التعاون عبر الحدود مع المراكز المالية الأخرى للمساهمة فى تحويل سنغافورة إلى مركز للشركات المالية الجديدة التى تعتمد على التكنولوجيا مع استغلال التقنيات الحديثة لتبسيط خطوات التزام المؤسسات المالية باللوائح التنظيمية.