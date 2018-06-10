سنغافورة تكشف عن تكلفة استضافة قمة ترامب وكيم

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج إن التكلفة الإجمالية لاستضافة القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تصل إلى نحو 20 مليون دولار، مُضيفا أن بلاده مُستعدة لتحمل التكاليف.

وأدلى لي بهذه التصريحات قبل عقد اجتماع ثنائي مع كيم في مكتبه. ومن المتوقع أيضا أن يجري رئيس الوزراء محادثات مع ترامب اليوم الاثنين.