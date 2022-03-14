سنغافورة تفرض إجراءات مالية ضد روسيا

كشف البنك المركزي في سنغافورة عن تفاصيل إجراءات مالية ضد روسيا ، في إطار حزمة أوسع من العقوبات الأحادية السنغافورية جراء الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة بلومبرج.

إجراءات مالية ضد روسيا



وقالت السلطات النقدية في سنغافورة إن الإجراءات تطبق على كل المؤسسات المالية في البلاد بما في ذلك المصارف والشركات المالية وشركات التأمين وبورصات الأوراق المالية وجهات خدمات الدفع.



وبحسب البيان الصادر عن السلطات النقدية في سنغافورة، اليوم الإثنين، فإن مقدمي خدمات الدفع الرقمي ممنوعون من تسهيل التعاملات التي يمكن ان تساعد في التحايل على الإجراءات المالية.



وأشار البيان إلى أنه بموجب قانون السلطات النقدية في سنغافورة، تواجه أي مؤسسة مالية تخالف القواعد اتهاما بارتكاب جنحة وسوف تكون عرضة للإدانة وسوف يتم تغريمها أكثر من مليون دولار سنغافوري (732 ألفا 654 دولارا).



جدير بالذكر أن سنغافورة نادرا ما تفرض عقوبات على دول أخرى في ظل غياب موافقة ملزمة من مجلس الأمن الدولي، فيما قال وزير الخارجية فيفيان بالاكريشنان أمام البرلمان في 28 فبراير إن استعراض روسيا للقوة يهدد النظام العالمي وهو “ما من شأنه أن يلحق ضررا بالغا بأمن وبقاء الدول الصغيرة”.