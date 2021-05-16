سنغافورة تعتزم تطعيم الطلاب تحت 16 عاما لمواجهة تزايد إصابات كورونا

فعلت الوزارة التعليم المنزلي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي

تعتزم سنغافورا تطعيم الأطفال تحت 16 عاما بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 بين الطلاب في الدولة بحسب وزير التعليم تشان تشونج سنج.

تطعيم الأطفال

ويعمل وزيرا التعليم والصحة لوضع الخطط اللازمة لتطعيم الطلاب بحسب تدوينة لوزير التعليم على صفحته على موقع “فيسبوك”.

وقال الوزير:” فور الحصول على موافقة السلطات المختصة سنبدأ في توزيع اللقاحات على هؤلاء الذين اقل من 16 عاما.”

وبحسب وكالة بلومبرج، أمرت الوزارة بتفعيل التعليم المنزلي لتلاميذ سبع مدارس ابتدائية خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي.

وسجل 10 تلاميذ على الأقل إصابتهم بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وبدأت الدولة الجنوب شرق آسيوية الأحد في العودة لتطبيق الإغلاقات العامة لمدة شهر بعد أن فرضتها العام الماضي.

وحظرت الحكومة تناول الطعام في تجمعات وقصرتها على شخصين فقط بسبب تزايد عدد الإصابات.

وكانت سنغافورة واحدة من قصص النجاح على مستوى العالم في احتواء كوفيد-19.