لايف

سنغافورة تعتزم تطعيم الطلاب تحت 16 عاما لمواجهة تزايد إصابات كورونا

فعلت الوزارة التعليم المنزلي خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي
أيمن عزام 6:09 م, الأحد, 16 مايو 21 6:09 م, الأحد, 16 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تعتزم سنغافورا تطعيم  الأطفال تحت 16 عاما بعد ارتفاع إصابات كوفيد-19 بين الطلاب في الدولة بحسب وزير التعليم تشان تشونج سنج.

تطعيم الأطفال

ويعمل وزيرا التعليم والصحة لوضع الخطط اللازمة لتطعيم الطلاب بحسب تدوينة لوزير التعليم على صفحته على موقع “فيسبوك”.

وقال الوزير:” فور الحصول على موافقة السلطات المختصة سنبدأ في توزيع اللقاحات على هؤلاء الذين اقل من 16 عاما.”

اقرأ أيضا  أسعار كعك العيد في «الخبز الذهبي»

وبحسب وكالة بلومبرج، أمرت الوزارة بتفعيل التعليم المنزلي لتلاميذ سبع  مدارس ابتدائية خلال  الفترة المتبقية من العام الدراسي.

وسجل 10 تلاميذ على الأقل إصابتهم بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وبدأت الدولة الجنوب شرق آسيوية الأحد في العودة لتطبيق الإغلاقات العامة لمدة شهر بعد أن فرضتها العام الماضي.

وحظرت الحكومة تناول الطعام  في تجمعات وقصرتها على شخصين فقط بسبب تزايد عدد الإصابات.

اقرأ أيضا  مؤسسة مشكاة نور تحول كرنفال الفرحة ببورسعيد لمبادرة توزيع كعك العيد

وكانت سنغافورة واحدة من قصص النجاح على  مستوى العالم في احتواء كوفيد-19.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

حالة الطقس غدا الإثنين.. حار نهارًا ونشاط للرياح على القاهرة

دعاء محمود 7:21 م, الأحد, 16 مايو 21

تايوان تغلق أماكن الترفيه لمواجهة تزايد الإصابات بكورونا

أيمن عزام 4:57 م, الأحد, 16 مايو 21

وثيقة حكومية: إلقاء جثث ضحايا فيروس كورونا بالهند في الأنهار

محمد عبد السند 3:12 م, الأحد, 16 مايو 21

دعوا لمهرجان دولي منتحلين صفة سفراء نوايا حسنة.. سقوط أحدث عصابات النصب بالقاهرة

أماني عوض 2:35 م, الأحد, 16 مايو 21

خلافات على المنقولات الزوجية تتسبب في خطف طفل بالبحيرة.. والشرطة تعيده

أماني عوض 2:15 م, الأحد, 16 مايو 21

الحماية المدنية تنقذ سيدة مُحتجزة داخل مصعد في القاهرة

أماني عوض 1:57 م, الأحد, 16 مايو 21