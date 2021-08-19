سنغافورة تعتزم اتخاذ إجراءات لتخفيف قيود السفر

تعتزم سنغافورة اتخاذ إجراءات لتخفيف قيود السفر، إذ أعلنت هيئة تنظيم الطيران في سنغافورة اليوم الخميس أن البلاد ستسمح بالدخول دون المكوث في الحجر الصحي بدءا من الشهر المقبل للمسافرين من ألمانيا وبروناي؛ ممن تلقوا لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، في إطار خطة لإعادة فتح حدود البلاد تدريجيا.

إجراءات لتخفيف قيود السفر

وذكر موقع (يو إس نيوز) الإخباري الأمريكي، أنه يمكن لزائري سنغافورة القادمين من هذين البلدين دخول البلاد دون إجراءات عزل مسبقة بدءا من 8 سبتمبر، إذا كانت اختبارات إصابتهم بفيروس كورونا سلبية.

وأضافت الهيئة أن القيود المفروضة على الانتقال عبر الحدود سيتم تخفيفها بالتدريج فيما يتعلق بالسفر من هونج كونج ومكاو بدءا من السبت القادم، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال لورانس ونج، وزير المالية السنغافوري إنه من المهم إعادة فتح البلاد بحرص.

وأضاف، نريد أن نخرج من هذه الجائحة بأقل الأضرار والوفيات، مقابل استئناف الحياة بقدر الإمكان.

وقالت وزارة الصحة في سنغافورة إنها ستختبر نظام العزل المنزلي على الذين حصلوا على التطعيم الكامل وأصيبوا بالمرض وظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وحصلت نسبة تصل إلى 77% من السكان في سنغافورا على جرعتين من التطعيمات.

وتخطط البلاد لتطعيم الأطفال أقل من 12 عاما مطلع عام 2022 بعد دراسة جوانب السلامة والفاعلية.