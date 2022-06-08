سنغافورة تعترف بالعملات المشفرة في تقييم أصول المستثمرين المعتمدين

أعلنت منصة الأوراق المالية الخاصة ADDX التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها أنها أضحت أول شركة مالية في البلاد تعتمد العملات المشفرة في عملية تقييمها للأصوال المملوكة للعملاء من ذوي الثروات العالية.

وتسلط تلك الخطوة الضوء على تزايد شعبية العملات المشفرة بين شركات الخدمات المالية في إطار جهودها الرامية للاستفادة من مجموعة واسعة من المستثمرين.

وقالت ADDX ، التي تعد بورصة سنغافورة من بين داعميها، في بيان صادر اليوم الأربعاء إنها ستعترف فقط بالعملات المشفرة ذات القيمة السوقية العالية، مضيفة أنها ستبدـ بالفعل في تطبيق أسعار الخصم عند تقييم هذه الأصول.

وقال Oi-Yee Choo الرئيس التنفيذي لـ ADDX: “العملات المشفرة موجودة لتبقى. لم تعد موجودة فقط على هامش محادثات الثروة والاستثمار”.

وأوضح تشو: “في ظل امتلاك أقلية كبيرة من المستثمرين لتلك العملات المشفرة، من المنطقي أن يتم لاعتراف بهذه الأصول الرقمية كجزء من محفظة الفرد – على عكس أي أصول أخرى يمكن تقييمها في السوق ، مثل العقارات أو الأسهم” .

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا للوائح التنظيمية المعمول بها في سنغافورة، يحتاج الأفراد إلى ما لا يقل عن 300 ألف دولار سنغافوري (ما يعادل قيمته 217991.57 دولارًا أمريكيا) من الدخل من الأشهر الـ 12 الماضية، أو مليون دولار سنغافوري في صافي الأصول المالية أو 2 مليون دولار سنغافوري في صافي الأصول الشخصية كي يتأهل إلى فئة المستثمرين المعتمدين.

وفي السياق ذاته أعلنت ADDX إنها ستقبل الأصول المشفرة فقط في فئة الأصول الشخصية الصافية وستطبق معدل خصم بنسبة 50 % على البيتكوين، العملة المشفرة الأعلى في العالم من حيث القيمة السوقية أو إيثيريوم عند حساب قيمة هذه المقتنيات وخصم 10 % لعملة USDC المستقرة.

وقد أصبحت العملات المشفرة – التي كان يُنظر إليها في السابق على أنها أصول متخصصة للمستثمرين الذين لديهم نهم للمخاطر – أكثر شيوعا خلال جائحة فيروي كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وفي الوقت الذي هبطت فيه قيمة البيتكوين في الآونة الأخيرة ، لا تزال قيمة سوق العملات الرقمية الإجمالية 1.2 تريليون دولار أمريكي.

وفي هذا الصدد قال تشو: “في المستقبل القريب، من المحتمل أن نمكّن العملاء من تمويل محافظهم الاستثمارية بالعملات المشفرة وتحويل أصولهم بين العملات الورقية والعملات المشفرة”.