سنغافورة القابضة ترصد 18 مليارا لإقامة مدينة صناعية بالفيوم

أحمد اللاهوني:



قال مصدر رفيع المستوى بوزارة التجارة والصناعة إن حجم الاستثمارات التقديرية التى رصدتها شركة سنغافورة القابضة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة، بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، على مساحة 33 مليون متر مربع، تصل إلى 18 مليار جنيه.



وشهد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع مذكرة تفاهم أمس بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشركة سنغافورة القابضة، بشأن إنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، تضم مشروعات صناعية، ذات قيمة مضافة عالية، فى مختلف المجالات وتشكل تجمع عمرانى متكامل، وكانت «المـال» كشفت عن المساحة المخصصة للمدينة فى حوار مع قابيل نٌشر أول أمس.



ووفقا لبيان صادر عن، وزير الصناعة، فإن بموجب الاتفاق الموقع بين هيئة التنمية الصناعية، وشركة سنغافورة، تؤسس شركة مشتركة، تتولى تنفيذ المشروع الجديد وتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشاءات والصيانة وإدارته، ومن المخطط الانتهاء من الدراسات التفصيلية خلال 7 أشهر لتبدأ بعدها إجراءات التنفيذ.



ومن جانبه لخص أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، دور الهيئة بالمشروع الجديد فى توفير الدعم، وإتاحة المعلومات، والبيانات اللازمة لبدء عمل الشركة السنغافورية لافتاً إلى إعدد مخطط عام للمدينة الجديدة ، يشمل الأنشطة الصناعية التى يمكن أن تضمها ، وبصفة خاصة القطاعات التى تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.





وأكد زاى زاو، رئيس مجلس ادارة شركة سنغافورة القابضة، فى البيان الذى أصدرته «التجارة والصناعة» أمس، أن الشركة ستتولى توفير التكاليف الاستثمارية للمشروع، التى تتاح من خلال عدد من المؤسسات المصرفية الخارجية.