«سنغافورة» الأولى عالميًا في خدمات سرعات الإنترنت الأرضي خلال أكتوبر

رصدت “المال” قائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا خلال شهر أكتوبر الماضى؛ استنادًا للتقرير الصادر عن مؤسسة «we are social» المتخصصة في أبحاث الإنترنت.

اعتلت سنغافورة صدارة العالم في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي بنحو 219.01 ميجا بت فى الثانية الواحدة خلال الشهر الماضى.

وجاءت تايلاند فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 188.75 ميجا بت/ ث، وتبعتها «هونج كونج» فى المركز الثالث، بمعدل 179.58 ميجا بت/ ث.

وحلت هونج كونج فى المرتبة الرابعة عالميًا فى خدمات سرعات الإنترنت الأرضي بمعدل 179.58 ميجا بت/ث، تلتها «الصين» فى المركز الخامس بمعدل 178.73 ميجا بت/ ث.

واقتنصت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة السادسة عالميًا بقائمة الدول المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضى بسرعة 167.40 ميجا بت/ ث، خلال أكتوبر الماضى.

وظهرت الدنمارك فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 156.06 ميجا بت/ ث، أعقبتها نيوزيلندا فى المركز الثامن، بمعدل 133.44 ميجا بت/ ث.

وتمركزت اليابان فى المرتبة التاسعة عالميًا فى قطاع خدمات الإنترنت الأرضي بسرعة 131.86 ميجا بت/ ث، تلتها أسبانيا فى المركز العاشر بسرعة 131.55 ميجا بت.

وبحسب تقرير «we are social»، احتلت مصر المرتبة الأربعين عالميًا في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي، بسرعة 45.46 ميجا بت/ ث خلال أكتوبر الماضى.

«الإمارات» الأسرع عالميًا فى خدمات إنترنت عبر المحمول.. ومصر في المركز الـ39

تصدرت الإمارات دول العالم في خدمات سرعات إنترنت عبر المحمول خلال أكتوبر الماضى، بسرعة 118.42 ميجا بت فى الثانية الواحدة.

وبحث التقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت، جاءت كوريا الجنوبية فى المرتبة الثانية فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الموبايل بسرعة 112.26 ميجا بت /ث، تبعتها الدنمارك فى المركز الثالث بمعدل 103.50 ميجا بت/ ث.

وحلت هولندا المرتبة الرابعة في قائمة الدول المقدمة لخدمات سرعات خدمات إنترنت المحمول عالميًا بسرعة 102.06 ميجا بت، تلتها الصين بمعدل 92.53 ميجا بت/ ث.

حصدت السعودية المرتبة السادسة عالميًا فى تقديم خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة بسرعة 91.81 ميجا بت/ ث.

واحتلت أستراليا المرتبة السابعة فى قائمة الدول المقدمة لخدمات إنترنت الموبايل عالميًا بسرعة 83.59 ميجا بت/ ث، تبعتها سويسرا فى المركز الثامن بمعدل 81.11 ميجا بت/ ث.

وتمركزت السويد فى المرتبة التاسعة عالميًا فى قطاع خدمات سرعات إنترنت الهواتف المحمولة، بسرعة 74.35 ميجا بت/ ث، تلتها سنغافورة فى المركز العاشر بسرعة 69.04 ميجا بت.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة “we are social” المتخصصة في أبحاث الإنترنت، احتلت مصر المرتبة التاسعة والثلاثون عالميًا في تقديم خدمات سرعات إنترنت المحمول، بسرعة 22.75 ميجا بت فى الثانية الواحدة خلال أكتوبر الماضى.

ويذكر أن المتوسط العالمي لخدمات سرعات الإنترنت عبر أجهزة هواتف المحمول، يبلغ نحو 30.79 ميجا بت/ ث.

«بولندا» الأولى عالميًا في استخدام الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر

اعتلت بولندا صدارة قائمة الدول الأكثر استخداما لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر بنسبة بلغت 86.6%، من إجمالى عدد المستخدمين للإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر خلال شهر أكتوبر الماضى.

ويعتمد التقرير على عدد مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون شبكات الإنترنت بمختلف أنواعها؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، حلت البرتغال فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 85.4%، تلتها استراليا في المركز الثالث بحصة قدرها 84.6%.

وحصدت سويسرا المرتبة الرابعة بنسبة بلغت 84%، تلتها «التشيك» في المركز الخامس بنحو 83.9%.

وجاءت بلجيكا وسنغافورة في المرتبة السادسة والسابعة – مكرر- بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر بنسبة بلغت 82.7% من إجمالى عدد المستخدمين.

وظهرت كندا فى المرتبة الثامنة بنسبة بلغت 82.5%، أعقبتها جنوب أفريقيا في المركز التاسع بواقع 82.1%.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة بنسبة قدرها 81.4% من إجمالى مستخدمي الإنترنت، تلتها هولندا فى المركز الحادي عشر بنحو 81.3%.

وتمركزت إيطاليا في المرتبة الثانية عشر بحصة قدرها 80.6%، أعقبتها ألمانيا في المركز الثالث عشر بنحو 80.3%.

وحلت أسبانيا فى المرتبة الرابعة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الكمبيوتر بنسبة بلغت 80.2% من إجمالى عدد المستخدمين، تلتها فرنسا في المركز الخامس عشر بنحو 79.8%.

«كينيا» الأولى عالميًا في استخدام الإنترنت عبر المحمول

تربعت كينيا على صدارة قائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 97.9%، من إجمالى عدد المستخدمين للإنترنت خلال أكتوبر الماضى.

ويعتمد التقرير على عدد مستخدمي الإنترنت الذين يستخدمون شبكات الإنترنت بمختلف أنواعها؛ وذلك من الفئات التى تتراوح بين 16 إلى 64 عامًا.

بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «We are social» المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، حصدت البرازيل وجنوب أفريقيا فى المرتبة الثانية –مكرر- بنسبة بلغت 97.4% لكل منهما.

وحلت الفلبين في المرتبة الرابعة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بنسبة 96.8%، أعقبتها المكسيك في المركز الخامس بحصة 96.2% من إجمالى عدد مستخدمي الإنترنت خلال الشهر الماضى.

وجاءت نيجيريا في المرتبة السادسة بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 96% من إجمالى عدد المستخدمين، تلتها تركيا فى المركز السابع بنحو 95.7%.

وحلت كولومبيا فى المرتبة الثامنة بنسبة بلغت 95.6%، أعقبتها الأرجنتين في المركز التاسع بنحو 95.5%.

واحتلت اندونيسيا في المرتبة العاشرة بنسبة قدرها 95.5% من إجمالى مستخدمي الإنترنت، تلتها البرتغال وفيتنام فى المركز الحادي عشر – مكرر- بنحو 95.1% لكل منهما.

واحتلت السعودية وتايلند في المرتبة الثانية عشر – مكرر- بحصة قدرها 94.7% لكل منهما.

وحلت الإمارات فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة الدول الأكثر استخدامًا لشبكات الإنترنت عبر أجهزة الهواتف المحمولة بنسبة بلغت 94% من إجمالى عدد المستخدمين، تلتها غانا في المركز الخامس عشر بنحو 93.9%.