سنغافورة الأولى عالميا في سرعات الإنترنت الأرضي خلال يوليو (جراف)

رصدت “المال” قائمة الدول المقدمة لخدمات سرعة الإنترنت الأرضي عالميًا خلال شهر يوليو الماضى؛ استنادًا للتقارير المعلنة عن «we are social»، التابعة لمؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite».

وحافظت سنغافورة على تمركزها في صدارة الدول العالمية الأسرع فى خدمات تقديم الإنترنت الأرضي بسرعة بلغت 208.2 ميجا بت فى الثانية الواحدة خلال يوليو الماضى.

وجاءت هونج كونج فى المرتبة الثانية بقائمة الدول الأسرع في خدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 192.1 ميجا بت/ ث، وصعدت «تايلند» للمركز الثالث، بمعدل 171.4 ميجا بت/ ث.

وحلت سويسرا فى المرتبة الرابعة عالميًا فى خدمات سرعات الإنترنت الأرضي بمعدل 164.3 ميجا بت/ث، تلتها «رومانيا»، فى المركز الخامس بمعدل 163.5 ميجا بت/ ث.

واقتنصت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة عالميًا بقائمة الدول المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضى بسرعة 158.8 ميجا بت/ ث، خلال يوليو الماضى.

وظهرت الدنمارك فى المرتبة السابعة بقائمة الدول الأسرع في خدمات الانترنت الأرضي عالميًا بسرعة 146.8 ميجا بت/ ث، أعقبتها «فرنسا» فى المركز الثامن، بمعدل 144.6 ميجا بت/ ث.

وتمركزت السويد فى المرتبة التاسعة عالميًا فى قطاع خدمات الإنترنت الأرضي بسرعة 143.9 ميجا بت/ ث، تلتها «الولايات المتحدة الامريكية» فى المركز العاشر بسرعة 143.3 ميجا بت.

وبحسب تقرير «we are social»، احتلت مصر المرتبة الثالثة والأربعين عالميًا في سرعات خدمات الإنترنت الأرضي، بسرعة 23 ميجا بت/ ث خلال يوليو الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، قائمة أسرع الدول العالمية في خدمات قطاع الإنترنت الأرضى عالميًا خلال شهر يوليو الماضى: