سنغافورة الأسرع فى خدمات ADSL

محمود جمال احتلت سنغافورة المركز الأول عالميا خلال يوليو الجارى فى سرعة خدمات الإنترنت الأرضى ADSL 180.57 ميجابايت، تليها هونج كونج 150.70 ميجابايت.قال تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «we are social» الصادر منذ أيام وحصلت «المال» على نسخة منه – أن إيسلندا تأتى ف



محمود جمال



احتلت سنغافورة المركز الأول عالميا خلال يوليو الجارى فى سرعة خدمات الإنترنت الأرضى ADSL 180.57 ميجابايت، تليها هونج كونج 150.70 ميجابايت.

قال تقرير مؤسسة الأبحاث التسويقية «we are social» الصادر منذ أيام وحصلت «المال» على نسخة منه – أن إيسلندا تأتى فى المركز الثالث 148.95 ميجابايت، وكوريا الجنوبية بالمركز الرابع 114.07 ميجابايت.

حصدت رومانيا المركز الخامس 108.42 ميجابايت، وولاية جيرسى الأمريكية 99.25 ميجا، أعقبها المجر 94.44 ميجا، وأمريكا 93.98 ميجا، والسويد 92.08 ميجا، وفى المركز العاشر سويسرا 91.89 ميجا.

على صعيد خدمات الإنترنت عبر المحمول mobile internet، تصدرت قطر الترتيب 63.22 ميجابايت، تلتها النرويج 62.14 ميجا، ثم الإمارات 54.67 ميجا، وسنغافورة 53.53 ميجا.



جاءت أيسلندا فى المركز الخامس 52.39 ميجا، و51.83 ميجا لهولندا، و50.75 ميجا لكندا، واحتلت أستراليا والمجر وبلجيكا المراكز الثامن والتاسع والعاشر 50.52 ميجا، و48.81 ميجا، و48.24 ميجا على التوالى.

قدر عدد مستخدمى شبكة الإترنت 4.1 مليار مستخدم من إجمالى عدد السكان البالغ 7.6 مليار نسمة بزيادة 300 مليون مستخدم جديد عن يوليو 2017 ونسبة نمو %8.

وصل عدد مستخدمى الإنترنت عبر المحمول النشطين يقدر 3.802 مليار مستخدم تمثل 50 % من تعداد سكان العالم، موضحا أن متوسط سرعة الإنترنت عبر الخطوط الأرضية يصل إلى 46.25 ميجابايت لكل ثانية، و23.54 ميجابايت للأنترنت المحمول.

ولفت التقرير إلى ان أكثر 10 كلمات بحثا على محرك البحث العالمى «جوجل» هى موقع فيس بوك، ويوتيوب، وجوجل، وحالة الطقس، والأخبار، وكأس العالم ( روسيا 2018 )، وgmail، وموقع التسوق الألكترونى ( أمازون )، والهوتميل، وأخيرا خدمة الترجمة

وقدر عدد مستخدمى الشبكات الاجتماعية النشطين بـ 3.4 مليار مستخدم يمثلون %44 من إجمالى عدد سكان العالم، و3.1 مليار يتصفحونها عبر المحمول يمثلون %40.

وأشار إلى أن فيس بوك الأكثر استخداما بـ 2.196 مليار مشترك، يليه يوتيوب 1.9 مليار، وواتس آب بـ 1.5 مليار، ثم فيس بوك ماسنجر 1.3 مليار، وبرنامج المحادثة الشهير ( وى تشات ) بـ 1.040 مليار.

تابع أن صفحة لاعب كرة القدم البرتغالى «كريستيانو رونالدو» الأكثر إعجابا على فيس بوك 122.890 مليون شخص، تليها صفحة نادى «ريال مدريد» الإسبانى 09.250 مليون، ثم صفحة نادى «برشلونة» بـ102.860 مليون.

بينما احتلت صفحة الفنانة العالمية «شاكيرا» المركز الرابع بـ102.720 مليون، أعقبتها صفحة الفنان العالمى «فان ديزل» 99.640 مليون.

وقدر عدد مستخدمى شبكة التواصل المهنى «لينكد إن» 562 مليون مستخدم، منهم 294 مليون شخص نشط من بينهم 46 مليون طالب وخريج جامعى، علما بأن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول بـ149 مليون مستخدم،يليها الهند بـ 47 مليون.

وتأتى الصين فى المركز الثالث 41 مليونًا، و33 مليون للبرازيل، و25 مليون لبريطانيا، و16 مليون لفرنسا، و14 مليون لكندا، وتتقاسم إيطاليا والمكسيك المركزين الثامن والتاسع 11 مليونًا، وأخيرا أندونيسيا 10 ملايين.

من ناحية أخرى، تعتبر المغنية والممثلة الأمريكية «كيتى بيرى» الأكثر متابعةعلى موقع التدوينات القصيرة «تويتر» 106.710 مليون، يليها المغنى الكندى «جاستن بيبر» 103.990 مليون، وفى المركز الثالث الرئيس الأمريكى السابق «بارك أوباما» 101.360 مليون.

لفت إلى وجود 5.1 مليار مستخدم للمحمول بنسبة انتشار تبلغ %67، بإجمالى عدد اشتراكات يصل إلى 8.7 مليار اشتراك، مبينا أن متوسط الاستخدام الشهرى لخدمات نقل البيانات عبر المحمول (الموبايل داتا) عالميا يقدر بـ3.4 جيجابايت.

ذكر أن %77 من أجهزة الهواتف الذكية تعمل بنظام التشغيل «آندرويد» مقابل %18.9 لآيفون، و%4.1 للأنظمة الأخرى، مشيرا إلى أن الربع الثانى من 2018 شهد تحميل 28.4 مليار تطبيق من مختلف المتاجر الإلكترونية بإجمالى 18.5 مليار دولار بمتوسط 3.48 دولار للتطبيق الواحد.



