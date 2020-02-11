سنغافورة الأسرع عالميًا فى خدمات الإنترنت الأرضي خلال يناير (خريطة تفاعلية)

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تصدرت سنغافورة قائمة الدول الأسرع عالميًا فى خدمات تقديم الإنترنت الأرضي بسرعة 200.1 ميجا بت فى الثانية الواحدة خلال يناير الحالى، وذلك وذلك لما كشفه تقرير«we are social»، الصادر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «Hootsuite».

احتلت هونج كونج المرتبة الثانية المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 164.9 ميجا بت/ ث، تبعتها «رومانيا» فى المركز الثالث، بمعدل 144.9 ميجا بت/ ث.

وجاءت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة في قائمة الدول المقدمة لخدمات الإنترنت الأرضي عالميًا بسرعة 144.4 ميجا بت، تلتها «سويسرا»، فى المركز الخامس بمعدل 144.3 ميجا بت/ ث.

وحصدت تايوان المرتبة السادسة عالميًا فى تقديم خدمات الإنترنت الأرضى بسرعة 137.9 ميجا بت/ ث، خلال يناير الماضى.

وحلت فرنسا المرتبة السابعة فى قائمة الدول المقدمة لخدمات الانترنت الأرضي عالميًا بسرعة 131.3 ميجا بت/ ث، تبعتها «السويد» فى المركز الثامن، بمعدل 131.1 ميجا بت/ ث.

وتمركزت الولايات المتحدة الأمريكية فى المرتبة التاسعة عالميًا فى قطاع خدمات الانترنت الأرضي بسرعة 130.8 ميجا بت/ ث، تلتها «تايلاند» فى المركز العاشر بسرعة 125.1 ميجا بت.

وبحسب تقرير «Hootsuite»، احتلت مصر المرتبة الأربعون عالميًا في تقديم قطاع خدمات الإنترنت الأرضي، بسرعة 26.5 ميجا بت/ ث خلال يناير الماضى.

وتوضح الخريطة التفاعلية التالية، قائمة أسرع 10 دول عالمية مقدمة لخدمات الإنترنت الأرضي خلال يناير الماضى: