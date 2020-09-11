سنغافورة : إطلاق رحلات إلى «لا مكان» والعودة للمطار لتخفيف أزمة القطاع

حيث ستعود الخطوط الجوية بعد الرحلة إلى مطار المغادرة

أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية “سينغافوز إيرلاينزس”، اليوم الجمعة، إطلاق ما يسمى بـ “الرحلات إلى لا مكان” بحلول نهاية أكتوبر، حيث ستعود الخطوط الجوية بعد الرحلة إلى مطار المغادرة.

وسيتمكن ركاب الرحلات -وفقاً لصحيفة “ستريتس تايمز”، نقلاً عن مصادر- دون جهة محددة من قضاء حوالي ثلاث ساعات في الرحلة. وسيتم تشغيل الرحلات من مطار شانغي والعودة.

ويذكر أن الغرض من هذه المبادرة هو مواجهة الصعوبات الاقتصادية للشركة الناجمة عن وباء فيروس “كورونا” المستجد.

ويشار إلى أن شركة الخطوط الجوية السنغافورية “سينغافوز أيرلاينزس”، ستسرح نحو 2.4 ألف موظف بسبب وباء فيروس “كورونا” المستجد.

وكانت مثل هذه الرحلات “إلى لا مكان” شائعة في تايوان بسبب إغلاق الحدود وتوقف الرحلات الجوية وسط وباء فيروس “كورونا” المستجد.