«سنس ميكس» تنوى إنشاء محطتى خرسانة جاهزة بتكلفة 80 مليون جنيه

تعتزم شركة «سنس ميكس» -ذراع المقاولات لشركة «سنس جروب» للتطوير- إنشاء محطتى خلط خرسانة، فى 15 مايو، والساحل الشمالي، باستثمارات 80 مليون جنيه.

وقال عبد الحميد عبد العال، رئيس مجلس إدارة شركة سنس جروب، إن محطة خلط الخرسانة بمدينة 15 مايو تقع على مساحة 3 آلاف متر مربع، وبقيمة إيجارية سنوية تصل إلى 330 ألف جنيه، ولمدة 4 سنوات.

وأوضح «عبد العال» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قطعة الأرض تم تخصيصها من قبل جهاز تنمية مدينة 15 مايو، وتم اعتمادها من الجهاز القومى للبحوث، مقابل خدمة مشروعات الإسكان الحكومى الموجودة بالمدينة، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية الإنشائية للمحطة تبلغ 40 مليون جنيه.

ولفت إلى محطة خلط الخرسانة بالساحل الشمالي، تقع على مساحة 4 آلاف متر مربع، لخدمة مشروعات شركة طيبة للتطوير العقاري، والمشروعات المحيطة بها، مشيرا إلى أن التكلفة الاستثمارية تبلغ 40 مليون جنيه أيضًا.

جدير بالذكر أن (Sense group) تعمل فى مجال التطوير بالسوق المصرية منذ 25 عامًا، وتضم شركة سنس للخرسانة الجاهزة، وسنس للتطوير وإدارة المشروعات، وتمتلك خبرة كبيرة من خلال المشاركة فى العديد من المشروعات؛ أهمها أكاديمية الشرطة والمركز الطبى العالمى والنادى الأهلى بمدينة نصر، إضافة إلى أعمال بالأسواق الخارجية، منها برجا التضامن وفندق غزالة بطرابلس.

وعلى صعيد نتائج أعمال شركة «سنس ميكس» خلال العام الماضي، أفاد «عبد الحميد» إلى أن حققت مبيعات تقدر بقيمة 220 مليون جنيه خلال 2021، مضيفا أنها تستهدف تحقيق قيمة بيعيه بنحو 250 مليون جنيه خلال العام الحالي، إلا أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه، وما تمخضت عنه من نتائج أثرت سلباً على جميع القطاعات، تراجعت مستهدفات جميع الكيانات العاملة بالسوق العقارية، لتحقق الشركات %60 فقط من خطتها خلال 2022.

وأعلنت سنس جروب فى شهر يوليو الماضى، عن طرح أولى مشروعاتها «سنس مول 1» بالداون تاون بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 150 مليون جنيه، ويقع على مساحة 1700 متر بأكثر المواقع حيوية على بعد خطوات من فندق الماسة، وأمام محطة المونوريل، على مقربة من حى المال والأعمال.

وأضاف «عبد الحميد» سابقًا فى تصريحات لـ«المال»، أن الشركة ستحتفط ببعض الوحدات التجارية بالمشروع، ولن تعرضها للبيع، لغرض الاستثمار بها فيما بعد.

ويتكون «سنس مول 1» من دور أرضى و8 أدوار، ومن الأرضى وحتى الثالث مخصص للنشاط التجارى، إضافة إلى 5 أدوار إدارى، ويشتمل على 75 وحدة ما بين تجارى وإدارى، إلى جانب 3 بدروم لتوفير أكبر مساحة للجراجات.

وتبدأ مساحات الوحدات من 20 مترًا دون حد أقصى لتلبية كل احتياجات العملاء، وفى سبيل التسهيل على العملاء وفرت الشركة أنظمة سداد مرنة تصل إلى 10 سنوات، وبمقدم حجز %10.

وتعاقدت الشركة مع مكتب حاتم غيث للقيام بأعمال التصميمات الهندسية والإنشائية لمشروع العاصمة الإدارية، وهو من أبرز المكاتب الاستشارية والهندسية التى لها سابقة أعمال كبيرة.

وفيما يتعلق بتنفيذ المشروع، أفاد «عبد الحميد» بأن الشركة تعتمد على ذراع المقاولات الخاصة بها، وهى «سنس ميكس» لأعمال الخرسانات، للقيام بأعمال إنشاءات المشروع.

وأشار «عبد الحميد» إلى أن «سنس جروب» أجلت جميع خططها التوسعية خلال عام 2022، لحين وضوح الرؤية، واستقرار الأسعار، لتحديد سعر للشراء وللبيع، نتيجة الظروف العالمية والصراعات الدولية، التى كبلت حركة الاقتصاد، خاصة القطاع العقاري، موضحًا أن مصر تعد من أقل الدول تضررًا بتلك الأوضاع، مقارنة بنظيراتها من الدول الأخرى.

وكانت خطة «سنس جروب» التوسعية تتضمن التوسع للاستثمار فى مدن الصعيد، خاصة محافظة الأقصر ومدن أسوان الجديدة وأسيوط الجديدة، إضافة إلى بحث فرص استثمارية فى محافظة الغردقة، من خلال طرح مشروعات سكنية، طبقاً لعبد العال.

وحول رأيه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سنس جروب، أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مشروع المستقبل، مؤكدًا أن ما تشهده حاليًّا من منافسة هى ظاهرة صحية لتلبية الطلب، خاصة على الإدارى والتجارى الذى يشهد ارتفاعًا مستمرًّا فى الأسعار، قائلا: العاصمة الإدارية فرصة استثمارية لكل من المستثمرين الكبير والصغير.