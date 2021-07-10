«سنس جروب» تطلق مشروعًا إداريًّا وتجاريًّا في العاصمة الإدارية بمبيعات 210 ملايين جنيه

أعلنت شركة سنس جروب (Sense group) للتطوير وإدارة المشروعات طرح أول مشروعاتها سنس مول 1 بالداون تاون في العاصمة الإدارية الجديدة، والبالغة تكلفته الاستثمارية 150 مليون جنيه. كشف المهندس عبد الحميد عبد العال أحمد، رئيس مجلس الإدارة، أن سنس مول 1 مشروع إدارى تجارى سيتم تنفيذه على مساحة 1700 متر بأكثر المواقع حيوية في الداون تاون (mu1) القطعة (1/9)، فهو على بُعد خطوات من فندق الماسة وأمام محطة المونوريل وعلى مقربة من مسجد مصر وحي المال والأعمال وهو موقع محوري وإستراتيجي.

ويتكون سنس مول 1 من دور أرضى وثمانية أدوار من الأرضى وحتى الثالث مخصص للنشاط التجارى، وخمسة أدوار إدارى، ويشتمل المشروع على 75 وحدة ما بين تجارى وإداري، بالإضافة لـ3 بدروم لتوفير أكبر مساحة للجراجات.

وتبدأ مساحات الوحدات من 20 مترًا دون حد أقصى لتلبية كل احتياجات العملاء، وفى سبيل التسهيل على العملاء وفّرت الشركة أنظمة سداد مرنة تصل لـ10 سنوات، وبمقدم حجز 10%.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن القيمة البيعية المتوقعة للمشروع تصل إلى 210 ملايين جنيه، وقد قامت (Sense group) بالتعاقد مع مكتب (الدكتور حاتم غيث) الاستشارى الهندسي والمعماري؛ لعمل التصميمات الهندسية والإنشائية للمشروع، وهو من أكبر المكاتب الاستشارية والهندسية التى لها سابقة أعمال كبيرة.

وكشف عبد الحميد عن خطة الشركه لتنفيذ سلسلة من هذه النوعية من المشروعات خلال 2021، حيث جارٍ التفاوض مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة على شراء عدد من قطع الأراضي لتنفيذ سنس مول 2 وسنس مول 3، وذلك ضمن خطة الشركة.

وأكد أن الشركة تخطط للاستثمار فى الصعيد بأسوان الجديدة وأسيوط الجديدة باعتبارها فرصة استثمارية واعدة، ولكن سوف تظل العاصمة الإدارية الجديدة قِبلة الاستثمار للشركة؛ لأنه توجُّه دولة ومشروع يحظى بدعم ومساندة من سيادة الرئيس.

ورأى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون مشروع الـ200 عام المقبلة، بل وأكثر، وما تشهده حاليًّا العاصمة الإدارية من منافسة هى ظاهرة صحية لتلبية الطلب، ولا سيما على الإداري والتجاري الذى يشهد ارتفاعًا مستمرًّا فى الأسعار، فالعاصمة الإدارية فرصة استثمارية لكل من المستثمرين الكبير والصغير.

جدير بالذكر أن (Sense group) لها قرابة الـ25 عامًا فى مجال التطوير بالسوق المصرية، وتضم شركة سنس للخرسانة الجاهزة، وسنس للتطوير وإدارة المشروعات، وتمتلك الشركة خبرة كبيرة من خلال المشاركة فى العديد من المشروعات؛ أهمها أكاديمية الشرطة والمركز الطبى العالمى والنادى الأهلى بمدينة نصر، بالإضافه إلى أعمال بالأسواق الخارجية، منها برجا التضامن وفندق غزالة بطرابلس.