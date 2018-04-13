سند تنظم احتفالية لرواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة.. الأحد

المال - خاص تنظم مؤسسة "سند"، بالتعاون مع برنامج "Ye"، ومبادرة رواد النيل، التي أطلقتها جامعة النيل الأهلية، بدعم من البنك المركزي المصري، احتفالية خاصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة فى مصر، الأحد المقبل، فى فندق ماريوت بالزمالك.تأتى الاحتفالية في إطار دعم الحكومة المصرية وقطاعات

المال – خاص

تنظم مؤسسة “سند”، بالتعاون مع برنامج “Ye”، ومبادرة رواد النيل، التي أطلقتها جامعة النيل الأهلية، بدعم من البنك المركزي المصري، احتفالية خاصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة فى مصر، الأحد المقبل، فى فندق ماريوت بالزمالك.

تأتى الاحتفالية في إطار دعم الحكومة المصرية وقطاعات المال، والاقتصاد الخاصة للاستثمار وتشجيع قطاع ريادة الأعمال.

وتحمل الاحتفالية اسم “جائزة YE Community لرواد الأعمال الشباب” في دورتها الأولي، تهدف إلى الإحتفاء بإنجازات أكثر رواد الأعمال نجاحاً وحيوية في مصر، إلى جانب المساهمة في تطوير بيئة أعمال تتميز بالإبداع والابتكار.

وتتيح الفرصة لرواد الأعمال الشباب في لقاء أصحاب الخبرة المهنية في عدد من القطاعات والخلفيات المختلفة، من مستثمرين ومستشارون إستراتيجين وخبراء التسويق ومتخصصين الموارد البشرية ورجال البنوك وأصحاب الخبرة في المجال التنفيذي.

وستختتم الاحتفالية بتقديم الجوائز لرواد وقادة الأعمال والمبتكرين الشباب الأكثر تميزاً، مع عرض كل منهم رؤيته الخاصة حول إيجاد بيئة محفزة للابتكار والتنمية المستدامة في مصر.

Ye! هو مجتمع انترنت عالمي لرواد الأعمال الشباب معتمد علي تعريف رواد الأعمال الشباب حول العالم ببعضهم، وربطهم لدعم تطور مشروعاتهم الناشئة.