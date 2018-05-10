سندة تخطط لتمويل 10 آلاف مشروع متناهى الصغر

أحمد الدسوقى تستهدف شركة سندة للتمويل متناهى الصغر- المملوكة للبنك العربى الأفريقى الدولى، وصندوق سند الألمانى- ضخ قروض بقيمة 50 مليون جنيه، خلال العام الجارى.وقال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«المال»، على هامش احتفالية تدشين عمليات ا

أحمد الدسوقى



تستهدف شركة سندة للتمويل متناهى الصغر- المملوكة للبنك العربى الأفريقى الدولى، وصندوق سند الألمانى- ضخ قروض بقيمة 50 مليون جنيه، خلال العام الجارى.

وقال باسل رحمى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة فى تصريحات لـ«المال»، على هامش احتفالية تدشين عمليات الشركة، أول أمس، إن لديها خطة تستهدف المنافسة بقوة فى نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنها تعتزم ضخ تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه لنحو 10 ألاف عميل، بواقع 5 ألاف جنيه للقرض الواحد، خلال العام الحالى.

ويبلغ رأسمال الشركة 115 مليون جنيه موزعاً، بواقع %70 للبنك، و%30 للصندوق الألمانى.

ولفت «رحمى» إلى أن صعيد مصر هو الأكثر احتياجاً للقروض متناهية الصغر، مشيرا إلى أن نسب التعثر بالقطاع محدودة للغاية، وقد تكون معدومة، وفقا للدراسات الخاصة بالنشاط وتوقع حصول الشركة على التراخيص النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً قدرتنا على المنافسة، نظراً لما تتميز به من إمكانيات، أبرزها استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية.

يضم نشاط التمويل متناهى الصغر محليا، شركة تنمية، وريفى، وتساهيل، بالإضافة لـ «أمان» التى حصلت على الترخيص النهائى منذ يومين، ويعمل بالنشاط ما يقرب من 850 جمعية أهلية.

ويصل عدد المستفيدين إلى 2.2 مليون مشروع، بقيمة تمويلية تجاوزت 7 مليارات جنيه بنهاية عام 2017، تبعا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.