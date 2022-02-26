سيـــاســة

سندافع عن دولتنا هذه أرضنا.. الرئيس الأوكراني ينفى إلقاء جيش بلاده السلاح

وقال زيلينيسكى - فى مقطع للفيديو نشره عبر موقع (تويتر) أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية - "مؤخرًا، كان هناك الكثير من المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت بأنى دعوت جيشنا إلى إلقاء السلاح والإجلاء."
منتصر محمود 11:41 ص, السبت, 26 فبراير 22 11:41 ص, السبت, 26 فبراير 22

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نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكى صباح اليوم السبت التقارير التى تفيد بأن الجيش الأوكرانى ألقى السلاح، يأتى ذلك مع دخول الغزو الروسى لأوكرانيا يومه الثالث.

وقال زيلينيسكى – فى مقطع للفيديو نشره عبر موقع (تويتر) أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية – “مؤخرًا، كان هناك الكثير من المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت بأنى دعوت جيشنا إلى إلقاء السلاح والإجلاء.”

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وأضاف الرئيس الأوكرانى – فى الفيديو الذى صوره فى العاصمة كييف خارج مكتبه – “أنا هنا. لن نلقى السلاح. سندافع عن دولتنا. لأن أسلحتنا هى حقيقتنا، والحقيقة هى أن هذه أرضنا وبلدنا وأطفالنا وسندافع عن كل ذلك هذا كل ما أردت أن أخبركم به المجد لأوكرانيا.

المصدر : أ ش أ

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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