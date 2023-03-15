سندات كريدي سويس تهبط الأربعاء إلى مستويات مرتبطة بالإعسار

تراجعت سندات “كريدي سويس جروب”، اليوم الأربعاء، إلى مستويات مرتبطة عادةً بالإعسار، وانخفضت ديون البنك بعائد 6.373% المستحقة في 2026 بواقع 19.75 سنت لتصل إلى 68 سنتاً على الدولار في الساعة 9:18 صباحاً في نيويورك، بفارق حوالي 2000 نقطة أساس، وفقاً لـ”تراس” (Trace).

وتراجعت ديون المصرف التي يبلغ عائدها 9.016% المستحقة في نوفمبر 2033 بنحو 31 سنتاً لتصل إلى 65 سنتاً على الدولار.

هبوط سندات كريدي سويس

في سياق مواز، هبط العديد من سندات “كريدي سويس” الأخرى بأكثر من 10 سنتات على الدولار يوم الأربعاء، لتقود بذلك تراجع تداول الائتمان في نيويورك، مع تزايد الهوامش التي تفوق 1000 نقطة أساس عبر منحنى الاستحقاق.

تنظر أسواق الائتمان إلى السندات التي تُتداول بفارق يزيد على 1000 نقطة أساس على الدين الحكومي على أنَّها متعثرة. وبلغت تكلفة التأمين على ديون “كريدي سويس” ضد التخلف عن السداد على المدى القريب في وقت سابق مستوى يشير إلى مخاوف جدّية بين المستثمرين.

تخلى مؤشر العجز الائتماني “CDX” للدرجة الاستثمارية، وهو مؤشر رئيسي لقياس مخاطر الائتمان، عن مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة، وصعد المؤشر، الذي يرتفع مع زيادة مخاطر الائتمان، بنحو ثماني نقاط أساس ليتداول عند نحو 93.1 نقطة أساس في الساعة 9:18 صباحاً بتوقيت نيويورك، مسجلاً أعلى مستوى منذ مطلع نوفمبر.