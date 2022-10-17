سندات تونس تقفز بعد اتفاق مع صندوق النقد بشأن حزمة تمويلية بقيمة 1.9 مليار دولار

قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات اليوم الإثنين لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس ، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق تمويل مبدئي مع البلاد يتجاوز 1.9 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا.

كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت أن حزمة الإنقاذ قد تتم في ديسمبر.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات دولية منذ شهور، في الوقت الذي تواجه فيه ماليتها العامة أزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.

وأعلن صندوق النقد الدولي توصله إلى اتفاق تمويل لتونس على مستوى الخبراء.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن الاتفاق مع تونس مدته 48 شهرا بتمويل قدره نحو 1.9 مليار دولار.

ويستهدف الاتفاق استعادة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

ومن المقرر أن يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المقرر أن يناقش طلب تونس في ديسمبر.