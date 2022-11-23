«سنتينل وان» تعرض منصتها للأمن السيبراني وحلول حماية الهوية خلال مؤتمر ومعرض كايرو آي سي تي 2022

أعلنت SentinelOne ، شركة المنصات الذاتية للأمن السيبراني، عن خططها للمشاركة في مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2022 (Cairo ICT 2022) والذي يعقد في الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر، لتسلط الضوء على منصتها الموسعة للكشف والاستجابة وحلول حماية الهوية.

ويذكر أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ملتقى هامًا في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تعقد النسخة السادسة والعشرون منه تحت شعار “قيادة التغيير” ليركّز على عدد من المواضيع الهامة، كالحلول المبتكرة لمراكز البيانات العصرية، وتقنيات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والتحوّل الرقمي، والمبادرات الحكومية العالمية للتحول الرقمي وغيرها.

وتعدّ مبادرة مصر الرقمية رؤية متكاملة ذات خطة محكمة تُرسي أسس التحول إلى المجتمع الرقمي في مصر، حيث تقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتضمن التحول الرقمي والمهارات الرقمية والابتكار الرقمي.

المدير الإقليمي للمبيعات بشركة SentinelOne : كايرو اي سي تي ابرز فعاليات المنطقة بقطاع التكنولوجيا

في هذا السياق قال تامر عودة، المدير الإقليمي للمبيعات لدى SentinelOne: “يمثل مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واحدًا من أبرز الفعاليات في المجال بالمنطقة وقد احتفظ بمكانته الرائدة في مرحلة ما بعد الجائحةو يسعدنا أن نشارك في الدورة السادسة والعشرين من هذه الفعالية، حيث نتطلع إلى عرض حلولنا المتميزة Singularity XDR و Singularity for Identity للأمن السيبراني، والتي أثبتت جدارتها وفعاليتها لدى استخدامها من قبل المؤسسات في جميع أنحاء العالم.”

واضاف عودة ،” تعزز مصر تركيزها على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعلى التحول الرقمي، يعني ذلك ضرورة استخدام حلول الأمن السيبراني المركّزة والمتطورة في مؤسسات القطاع العام والخاص من أجل تأمين أصولها ضد أية هجمات في ظل مشهد التهديدات الذي يتطور بشكل متسارع.”

وتابع: “أصبح مشهد التهديدات أكثر خطورة من أي وقت مضى، ولا بد من حلول تحقق الاستجابة الفعالة والكفؤة كحلولنا التي تمنح المؤسسات حماية واستجابة ذاتية شاملة تمكّنها من حماية المؤسسات من الهجمات والاختراقات وما لها من آثار جسيمة من خسائر مادية وتعطّل الأعمال. ونتطلع إلى عرض حلولنا لزوار الفعالية ولقاء الشركاء والعملاء الحاليين والمحتملين خلال فعاليات المؤتمر في نسخته للعام 2022.”