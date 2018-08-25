سنترا تعزز إيرادات نيسان إيجيبت بـ942 مليون جنيه خلال النصف الأول

أحمد شوقي حققت شركة نيسان إيجيبت إيرادات بواقع 942 مليون جنيه من سيارتها "سنترا" المجمعة محليًّا خلال النصف الأول من العام الحالي.وتفيد بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن نيسان سنترا باعت 3192 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2018، بمتوسط سعر بيع يبلغ 295 ألف ج

أحمد شوقي





حققت شركة نيسان إيجيبت إيرادات بواقع 942 مليون جنيه من سيارتها “سنترا” المجمعة محليًّا خلال النصف الأول من العام الحالي.

وتفيد بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى أن نيسان سنترا باعت 3192 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من 2018، بمتوسط سعر بيع يبلغ 295 ألف جنيه.

وتمثل مبيعات نيسان سنترا نحو 27% من المبيعات الإجمالية للعلامة اليابانية بقطاع الملاكي في مصر، وتستحوذ على 9.5% من مبيعات السيارات التي تتراوح سَعتها اللترية بين 1500 و1600 سي سي، فيما تمثل مبيعاتها نحو 5.6% من المبيعات الإجمالية لقطاع الملاكي.

وشهدت نيسان سنترا نموًّا ملحوظًا في المبيعات خلال أول 6 أشهر من 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017، إذ ارتفعت إلى 3192 وحدة مقابل 2491 وحدة بزيادة 701 سيارة؛ بنسبة نمو 28%. والجدير بالذكر أن مبيعات سنترا بلغت 5297 سيارة خلال 2017.

يشار إلى أن بعض طرازات نيسان تشهد نقصًا في المعروض بالسوق، مما أدى إلى اشتعال الأوفر برايس عليها وإقرار الوكيل زيادات متتالية في الأسعار حيث تباع سنترا في السوق حاليًّا بواقع 302 ألف جنيه.