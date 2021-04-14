«سنتدخل لحماية المشاهدين».. «الأعلى للإعلام» يطالب القنوات بتقصير إعلانات المسلسلات

بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتداءها على حق الجمهور،

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام القنوات بضبط فترات إعلانات المسلسلات ، والتوقف عن الإسراف والتطويل الذي يفسد حق الجمهور في المشاهدة والاستمتاع بالأعمال الدرامية.

وأشار المجلس – في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه سيضطر للتدخل حماية للمشاهدين، إذا لم تلتزم القنوات من تلقاء نفسها بتقليص المساحات الإعلانية، وذلك بعد أن تلقى شكاوى كثيرة بشأن عدم تنظيم الإعلانات واعتداءها على حق الجمهور، ودخول كل القنوات في ماراثون إعلاني لا يخدم الأعمال الدرامية ولا الهدف من إنتاجها.

تجدر الإشارة إلى أن المادة 70 من قانون المجلس رقم 180 لسنة 2018، تعطى المجلس الحق في تحديد حد أقصى للمادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.