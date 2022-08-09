«سنتامين» : 3.9% زيادة في الإيرادات من منجم ذهب السكري خلال 6 شهور

شهدت إيرادات شركة سنتامين ارتفاعًا بواقع 3.9%، خلال النصف الأول من العام الحالي، مسجلة 381.786 مليون دولار، مقابل 367.404 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الشركة.

وسجلت مبيعات منجم السكري، في الربع الثاني من العام الحالي، نحو 111 ألف أونصة، مقابل 97.2 ألف أونصة في الربع الثاني من عام 2021.

بلغت قيمة الإيرادات المحقَّقة من مبيعات الذهب لمنجم السكري، خلال الربع الثاني من 2022، نحو 207.2 مليون دولار، مقابل 177.5 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2021.

وبحسب الاتفاقية الموقَّعة بين هيئة الثروة المعدنية و«سنتامين» عام 1994، قامت الأخيرة بتمويل مشروع منجم السكرى، واستردَّت نفقاتها بالكامل من عائد بيع الذهب،

إلى جانب سدادها 3% إتاوة لهيئة الثروة المعدنية، مع اقتسام الأرباح بواقع 55% للحكومة المصرية.

ويقع منجم السكرى فى الصحراء الشرقية، ووقَّعت هيئة الثروة المعدنية مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب- تابعة لـ«سنتامين» الأسترالية- اتفاقية عام 1994،

وتم الإعلان عن الكشف التجاري، وتأسيس شركة لتنفيذ العمليات تحت اسم «السكرى لمناجم الذهب»، وبدأت الإنتاج عام 2010 ككيان مشترك بين «سنتامين» والهيئة.