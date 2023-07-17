«سنتامين» راعيًا ماسيًا في منتدى مصر للتعدين

أعلنت مجموعة سنتامين – الشركة الرائدة في مجال التعدين والتنقيب عن الذهب في أفريقيا، و المشغل لمنجم السكري، أكبر منجم للذهب في مصر – عن مشاركتها كراع ماسي في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعدين الذي يقام تحت رعاية وزير البترول والثروة المعدنية يومي 18 و 19 يوليو الحالى، و يستضيف المنتدى قادة صناعة التعدين بالمنطقة والعالم وشركات التعدين العالمية والمستثمرين وشركات الخدمات والموردين.

و يشارك في المؤتمر مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، و عمرو حسونه، المدير الإقليمي للشركة ، و بول كانون، مدير الشئون البيئية و الاجتماعية و الحوكمة (ESG) بالشركة، بالإضافة لبعض القيادات التشغيلية بشركة سنتامين و منجم السكري للذهب.

ويأتي المنتدى هذا العام متزامنا مع الجهود المستمرة لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين، بما في ذلك التعديلات الجذرية التي طرأت على الأطر التنظيمية لقطاع التعدين و التي بدأت من عام 2020، مما يسهم في جذب و تحفيز شركات التعدين العالمية للاستثمار في ثروة مصر المعدنية.

و يعد منجم السكري من أكبر مناجم الذهب في العالم وأفريقيا، بطاقة إنتاجية في حدود 500 ألف أونصة سنويا. و في عام 2022 استثمرت سنتامين حوالي 830 مليون دولار من القيمة الاقتصادية في مصر، ما بين مرتبات و خلق وظائف و التدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلا عن حصة الحكومة المصرية في الأرباح و المدفوعات الأخرى.

و أضاف هورجان “لقد بدأت سنتامين في تشغيل منجم السكري منذ 15 عاما، مما مكنها من خلق العديد من فرص العمل للمصريين، و نتطلع من خلال العمل مع شركائنا، ممثلة في وزارة البترول و الثروة المعدنية و الهيئة العامة للثروة المعدنية، لتطوير موارد مصر من الذهب للأجيال القادمة، من خلال نمو اقتصادي طويل الأجل و مستدام يفيد الدولة المصرية و جميع أصحاب المصلحة”.

وتابع : “في الوقت نفسه تسعى سنتامين مصر لإبراز دورها الريادي في الاهتمام بالبيئة التي نعتبرها جزء لا يتجزأ من فلسفة الشركة وأسلوب أدائها لعملياتها التشغيلية. و نستهدف من برنامجنا البيئي تقليل انبعاثاتنا الكربونية بـ 30% في عام 2030، بالإضافة لبرامجنا الهادفة إلى توفير المياه و استدامتها، و تحسين وجودة الهواء والتنوع البيولوجي”.

.و اختتم هورجان: “تأتي مشاركتنا في منتدى مصر للتعدين في إطار اهتمامنا الكبير بالسوق المصرية والتعرف على أهم التوجهات الحكومية في مجال التعدين، خاصة تعدين الذهب، بالإضافة للتعرف و المشاركة بأحدث الرؤى والتوجهات العالمية في صناعة التعدين من خلال مناقشاتنا المستمرة مع جميع المشاركين في هذا المنتدى من القطاعين العام والخاص.