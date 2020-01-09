سنتامين تعلن عن قفزة 50% في إنتاج الذهب من منجم السكري المصري

أقوى أداء منذ 2017 يضغط على عرض الاستحواذ المقدم من "إنديفور"

أعلنت شركة التعدين الأسترالية سنتامين عن زيادة بنسبة 50% في إنتاج الذهب من منجمها في مصر “السكري”، خلال الربع الأخير من عام 2019.

وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، تضغط تلك البيانات الإيجابية على شركة إنديفور للتعدين، والتي تسعى للاستحواذ على سنتامين.

وقالت سنتامين إنها أنتجت 148.4 ألف أوقية من الذهب في الربع الرابع وهو أقوى أداء فصلي لها منذ نهاية عام 2017.

وتأتي النتائج القوية لسنتامين قبل أيام فقط من الموعد النهائي المقرر أمام إنديفور لتقديم عرض قوي للاستحواذ على الشركة الأسترالية.

وفي نهاية 2019، رفضت سنتامين عرضا بقيمة 1.9 مليار دولار للاستحواذ على كامل أسهمها من شركة إنديفور، وقالت إن العرض لم يتضمن فائدة حقيقية لمساهميها.

وأمام إنديفور مهلة حتى 14 يناير الحالي لتقديم عرض الاستحواذ المنتظر.

وتركز شركة إنديفور على مناجم الذهب في غرب إفريقيا وهي مملوكة للملياردير المصري نجيب ساويرس.

وخلال 2019 بالكامل، أنتجت سنتامين 480.5 ألف أوقية ذهب من منجم السكري بزيادة قدرها 2% مقارنة بعام 2018.

ولايزال هذا الرقم أقل من تقديرات الشركة الأولية البالغة 490 الف أوقية سنويا.

وقال ريتشارد هاتش ، المحلل في بنك الاستثمار “بيرينبيرج” إن التحسن في إنتاج الخامات لدى سنتامين “يجب أن يوضع في السياق”.

وأوضح :”على الرغم من أن الإنتاج للعام بأكمله جاء دون الحد الأدنى من تقديرات الشركة التي تراوحت بين 490 إلى 510 ألف أوقية، لكنه يفوق تقديرنا البالغ 471 الف أوقية”.

جدير بالذكر أن أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 7 سنوات، هذا الأسبوع، مدفوعة بجنوج المستثمرين نحول الملاذات الآمنة في ظل التوترات المتزايدة بين إيران والولايات المتحدة.