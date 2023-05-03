«سنتامين»: استثمار 830 مليون دولار من المساهمات الاقتصادية المباشرة بمصر 2022

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سنتامين استثمار 830 مليون دولار من المساهمات الاقتصادية المباشرة في مصر لتعظيم الثروة وازدهار التعدين في مصر.

وأوضحت الشركة إنفاق 59 مليون دولار أجورا للموظفين، بالإضافة إلى 61 مليون دولار أمريكي من حصة الأرباح والرسوم والضرائب والمدفوعات الأخرى للحكومة المصرية، 67% من إجمالي المشتريات التي تم إنفاقها في مصر مع الموردين المحليين، ومصادر السلع المحلية مثل مواد البناء والأجهزة الصناعية الخفيفة، والتعاون مع 604 موردين مصريين يقدمون سلعا لشركة سنتامين، بزيادة عن 508 موردين عام 2021.

واستثمار 0.5 مليون دولار في المجتمعات المحلية، ودعم الأسر الضعيفة ماليا، فضلا عن المدارس الابتدائية والثانوية المحلية وعيادات إعادة التأهيل.

جاء ذلك في تقرير أصدرتة شركة سنتامين تقرير الاستدامة لعام 2022 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وأكدت فيه شركة سنتامين الالتزام بالمعايير الدولية للممارسات الجيدة من خلال أولويات الاستدامة الخاصة بها: الحوكمة، والسلامة، والصحة والرفاهية، والطاقة والمناخ، وإدارة المواد، والشراكة الاجتماعية والاقتصادية، والأفراد والتحول، وحماية البيئة، ويسلط التقرير الضوء على التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة في هذه المجالات والأثر الإيجابي لاستثماراتها في مصر.

قال الرئيس التنفيذي مارتن هورغان إن نهجنا المسئول في التعدين، وضع معايير للأداء المستدام والممارسات الصناعية الجيدة في مصر فخلال السنوات الثلاث التي قضيتها كرئيس تنفيذي، أظهر لي الموظفون في منجم السكري مدى الإمكانات التي يمكن أن توفرها هذه الصناعة والشركة كمساهم وشريك كبير في النمو الاجتماعي والاقتصادي لمصر.

استثمارات شركة سنتامين في مصر

وأضاف أنه شهد عام 2022 استثمارات مستمرة من جانب شركة سنتامين في مصر. حيث استثمرت سنتامين 830 مليون دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية في مصر.

تم توزيعها على التوظيف والتدريب والبنية التحتية والاستثمار في المجتمعات المحلية، فضلا عن حصة الأرباح الحكومية ومدفوعات الرسوم. وبقيت الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات في مصر من خلال شراكتنا مع الحكومة المصرية وأيضا لأن 96٪ من القوى العاملة لدينا هم من المواطنين المصريين و67٪ من الإنفاق على المشتريات يذهب للموردين المصريين.

وأكد على إعطاء الأولوية للشركاء المصريين على طول سلسلة التوريد لدينا هو الأولوية بالنسبة له منذ اليوم الأول كرئيس تنفيذي للشركة والعمل على تحسين هذا الأمر بشكل أكبر وضمان استمرار المصريين في الاستفادة من الاستثمارات في البلاد.

وأضاف، «إننا ندرك تماما مسئوليتنا كمالك ومشغل وشركاء لمنجم السكري وتدعم برامجنا البيئية هذا الالتزام. حيث نشرنا مؤخرا خارطة طريق إزالة وتقليل الانبعاثات الكربونية الخاصة بنا والتي تحدد أهدافا طموحة على المدى القريب للحد من انبعاثاتنا في كل عملياتنا وإلى جانب برامجنا الإشرافية الأوسع نطاقا لاستدامة المياه والتربة وجودة الهواء والتنوع البيولوجي، وسنواصل البحث عن الطرق الأكثر فعالية لتقليل وتخفيف آثارنا البيئية في منطقة منجم السكري وما حولها».