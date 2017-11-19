سنتامورا: تنفيذ 50% من مصنع البطاطين الجديد بالعاشر من رمضان

منى عبدالباري: انتهت مجموعة رمسيس يوسف عطية، من إنجاز 50% من خطوط الإنتاج لمصنع البطاطين الجديد بالعاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثانية، والذى يحمل علامتها التجارية "سنتامورا"، وتقوم بتنفيذه بالشراكة مع شركة أوتسو كورى الصينية، باستثمارات 6 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية 4 ملايين بطانية سنو





منى عبدالباري:



انتهت مجموعة رمسيس يوسف عطية، من إنجاز 50% من خطوط الإنتاج لمصنع البطاطين الجديد بالعاشر من رمضان، المنطقة الصناعية الثانية، والذى يحمل علامتها التجارية “سنتامورا”، وتقوم بتنفيذه بالشراكة مع شركة أوتسو كورى الصينية، باستثمارات 6 ملايين دولار، وطاقة إنتاجية 4 ملايين بطانية سنويا.

وقال يوسف رمسيس عطية، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة، إن المجموعة تستهدف الانتهاء من المشروع بنهاية العام المقبل، وبلغت نسبة الإنجاز 50% تقريبا.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تركيب وتشغيل خطين من خطوط الإنتاج، البالغ إجمالي عددهم 4 خطوط، وسيتم تشغيل باقى الخطوط العام المقبل.

وأوضح أن المشروع يستهدف التصدير بشكل أساسى، فى ظل المنافسة الصينية بالسوق المحلية فى مجال إنتاج البطاطين، وأيضا توفير العملة اللازمة لاستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، وذلك من خلال توجيه 20 % من الإنتاج للتصدير، على أن ترتفع النسبة إلى 50% عقب الانتهاء من المصنع بشكل كامل.

تتوزع الشراكة بين سانتامورا التى تشارك فى رأس المال، والعناصر التشغيلية، ذاتيا، فى حين تشارك الشركة الصينية فى الإدارة والتكنولوجيا.

وتمتلك مجموعة “رمسيس عطية” بخلاف المصنع الجارى تأسيسه حاليا، 8 مصانع مملوكة لها بالكامل فى قطاع الغزل والنسيج، باستثمارات نحو 250 مليون جنيه، تتنوع أنشطتها بين تصنيع خيوط الإكريليك لتصنيع الأقمشة بدائل الحرير والصوف، ومصنع للطباعة للسجاد والبطاطين والذي يحمل العلامة التجارية”سنتامورا”، والمنسوجات، وغزول ألياف صناعية، ومصنع للستائر.

كما تمتلك المجموعة أيضا مراكز التوزيع الخاصة ببطاطين سنتامورا فى 3 مناطق رئيسية للتوريد للتجار القطاعى، فى جسر السويس والعاشر من رمضان وحى الأزهر.



