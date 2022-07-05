"سنة حلوة" .. أغنية ايهاب توفيق الجديدة

يطرح النجم ايهاب توفيق أغنيته الجديدة” سنة حلوة” الساعات القادمة .

والأغنية من انتاج تامر عبد المنعم وتأتي كاولى أغنياته لصيف 2022 .

وفي سياق آخر اعلن النجم ايهاب توفيق إقامة حفل غنائي كبير بمناسبة عيد الأضحى ، وتحديدا ثالث أيام العيد 11 يوليو الجاري وذلك بمحافظة طنطا لأول مرة .

ويقدم ايهاب في الحفل أشهر اغنياته القديمة التي حققت له شعبية واسعة في مصر والوطن العربي ، بالاضافة لبعض أغنياته الحديثة منها : انت اختياري التي قدمها نهاية العام الماضي وحققت مشاهدة جيدة ونالت اعجاب الكثيرين .

ويتواجد ايهاب توفيق حاليا في لبنان من اجل احياء 3 حفلات غنائية بفنادق بلاتينوم وبلازا بلس.

