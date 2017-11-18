سنابل يفوز بجائزة تومسون رويترز ليبر كأفضل صندوق إسلامي 2017

المال - خاص حصل صندوق سنابل الذي تديره شركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار على جائزة أفضل صندوق إسلامي للعام 2017 من "تومسون رويترز ليبر"، تقديراً لقدرته الكبيرة على الأداء الاستثماري وإدارة مستوى المخاطرة مقارنة بباقي صناديق الفئة ذاتها محققاً نسبة أداء بلغت 62.54% في عام 2016. تعد جائزة "ت



المال – خاص

حصل صندوق سنابل الذي تديره شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار على جائزة أفضل صندوق إسلامي للعام 2017 من “تومسون رويترز ليبر”، تقديراً لقدرته الكبيرة على الأداء الاستثماري وإدارة مستوى المخاطرة مقارنة بباقي صناديق الفئة ذاتها محققاً نسبة أداء بلغت 62.54% في عام 2016.

تعد جائزة “تومسون رويترز ليبر” وسيلة فعالة للاعتراف بالمهارات والخبرات التي يطرحها مديرو الصناديق، وتقدم الجوائز منذ ما يفوق عن 30 عاماً في أكثر من 20 دولة، وتستند إلى منهجية “ليبر” في قياس الإنجازات المحققة للمساهمين المعنيين.

وتم تأسيس صندوق “سنابل” بالتعاون بين مصرف أبو ظبي الاسلامي والشركة العربية المصرفية كصندوق استثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حيث يقوم الصندوق بالعمل على تقليل المخاطر الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية من خلال تنوع الاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

وفي هذا السياق أعرب محمد النبراوي، رئيس إدارة الأصول بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار، عن سعادته بالجائزة والتي تعكس حرص الشركة على إدارة الصندوق بسياسة استثمارية متميزة تهدف الى تعظيم العائد الاستثماري مع تقليل نسبة المخاطر الاستثمارية منذ توليها إدارة الصندوق في 2011″.

يُذكر أن الشركة حصلت في بداية 2017 على اثنتين من جوائز الأداء المتميز لإدارة صناديق الاستثمار على مستوى الشرق الأوسط والمقدمتان من المؤسسة الإعلامية الدولية المرموقة MENA Fund Manager، وتمثلت الجائزتان في حصول صندوق استثمار “البنك الأهلي” الثالث الذي تديره الشركة على جائزة أفضل صندوق أسهم في مصر، بينما فاز صندوق استثمار بنك “كريدي أجريكول- مصر” الرابع المتوازن “الثقة” بجائزة أفضل صندوق متوازن في الشرق الأوسط.