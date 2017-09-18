سمير: قيمة التمويل العقاري بالمصرف المتحد 200 مليون جنيه

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق: توقع محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى فى بنك «المصرف المتحد»، وصول محفظته بنهاية العام الجارى إلى 200 مليون جنيه، بعد إبرام تعاقدات مع عملاء جدد، وإنهاء دراسة العديد من الملفات والطلبات المقدمة للحصول على…

بدور إبراهيم ورضوى عبد الرازق:

توقع محمد سمير، رئيس قطاع التمويل العقارى فى بنك «المصرف المتحد»، وصول محفظته بنهاية العام الجارى إلى 200 مليون جنيه، بعد إبرام تعاقدات مع عملاء جدد، وإنهاء دراسة العديد من الملفات والطلبات المقدمة للحصول على تمويل، عبر مبادرة البنك المركزى للقطاع أو خارجها، مشيراً إلى أن محفظة التمويل العقارى للبنك حاليا تقدر بنحو 130 مليون جنيه.

وقال سمير فى حواره مع «المال»، إن محفظة التمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى سجلت 95 مليون جنيه، ويجرى حاليا دراسة 300 ملف لعملاء جدد بإجمالى تمويل 60 مليونا، لفئات محدودى ومتوسطى وفوق متوسطى الدخل، بفائدة متناقصة من 5 إلى 10.5 % مشيرا إلى أن مشاركة «المصرف المتحد» فى مبادرة «المركزى» شهدت تحسنا ملحوظا خلال العامين الآخيرين، ففى حين شملت 24 عميلا من محدودى الدخل فى 2015 تجاوز عددهم وخلال العامين الأخيرين ونتيجة اتباع سياسات لتطوير الأداء 500 عميل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، لافتا إلى أنه يتم تغطية 7 مناطق : وهى العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، سوهاج الجديدة، النوبارية، برج العرب، جمصة، السويس، بالتعاون والتنسيق مع صندوق دعم وضمان نشاط التمويل العقارى.

وأضاف أنه جار التفاوض حاليا لتمويل وحدات بمشروع الإسكان المتوسط «دار مصر» بمدينتى بدر، ودمياط الجديدة، لفئة متوسطى الدخل ضمن مبادرة «المركزى» مشيرا إلى أنه يتم تفعيل التمويل عقب الانتهاء من الإنشاء والمرافق للوحدات وفقا لشروط «المركزى» خصوصا أن مصرفه مهتم بالدخول فى تمويل وحدات مشروع «سكن مصر».

ولفت إلى تطبيق آليات لتنشيط المبادرة تتلاءم مع خطة الدولة، والتى تهدف إلى حصول أكبر قدر من المواطنين على وحدات سكنية، وذلك بالتنسيق مع مسئولى وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى.

وكشف «سمير » عن إبرام مصرفه بروتوكولات مع 12 شركة تطوير عقارى تملك وحدات تنطبق عليها شروط مبادرة «المركزى» لفئات متوسطى وفوق متوسطى الدخل بحد أقصى لسعر الوحدة 950 ألف جنيه، وتغطى مختلف مناطق الجمهورية ومنها المقطم، مدينة نصر، مصر الجديدة، ومحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أنه جار التفاوض مع شركات أخرى، وإنشاء قاعدة بيانات عقارية عبر البنك تضم أكثر من مشروع عقارى تنطبق عليها شروط مبادرة «المركزى» لضمان تلبية احتياجات أكبر قدر من العملاء.

وأضاف أن نسبة التعثر فى قروض التمويل العقارى الممنوحة تقترب من الصفر، نتيجة للسياسية الائتمانية المتبعة من البنك، والتى تركز على الدراسة الجيدة لملفات العملاء.

وأكد أن البنك يقدم أقل عائد تمويل عقارى للأفراد خارج المبادرة ويتراوح بين 21 – 22 % متناقصة لمدة 15 عاماً، ويتم تمويل الوحدة بحد أقصى 80 % مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع شركات تطوير عقارى كبرى لتمويل وحدات بمشروعاتها للعملاء ومنها أوراسكوام لمشروع «بيوم» على بحيرة قارون بالفيوم، والذى يشمل وحدات سياحية بأسعار 750 ألفا إلى 5 ملايين جنيه، ويتم منح تمويل لوحدات بمشروع سياحى بالعين السخنة، مملوكا للبنك وسيتم طرحه قريبا، و18 محلا تجاريا بمشروع «دوحة ماسبيرو» بوسط المدينة، وسيتم طرحها للبيع الشهر الجارى.

وأوضح أن البنك تبنى سياسات تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، مع الاستعانة بالخبرات الفنية وإعادة تأهيل وتطوير العاملين بالمصرف، وتنظيم دورات تدريبية مكثفة لدراسة نشاط التمويل العقارى والمتغيرات المتلاحقة فى الاحتياجات والسوق، مشيرا إلى ظهور النتائج الإيجابية لتلك السياسات فى تقليص الدورة المستندية إلى 3 أسابيع فقط، يحصل بعدها العميل على التمويل، كما يقدم المصرف له خدمات قانونية وهندسية مجانا.

وأشار إلى أنه سيتم قريبا طرح برنامج التشطيب، والذى يتسم بمميزات للعميل، منها إتاحة الحصول على تمويل دون اللجوء إلى رهن أو تسجيل الوحدة، وبرنامج المعاملات الإسلامية، عقب إنهاء تعديلات قانون «المركزى» لإدخال منتجات الإجارة والمرابحة.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالخطة التسويقة للبنك، تمت المشاركة فى 6 معارض عقارية داخل مصر وخارجها، مشيرا إلى أن «المصرف المتحد» يستهدف من المعارض الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، خاصة العاملين بالخارج للتعريف بمنتجات التمويل العقارى، ومبادرة «المركزى» وشروطها، كاشفا أن مصرفه يشارك فى الأسبوع الكويتى المصرى خلال نوفمبر المقبل، ومن المنتظر جنى ثمار تلك المشاركات قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أنه يسعى خلال العام المقبل إلى توسعة نطاق المشاركات بالمعارض الخارجية، خاصة المقامة فى الإمارات وأبوظبى.

وقال إن برنامج التمويل العقارى للأفراد خارج نطاق مبادرة «المركزى» يواجه العديد من التحديات عقب ارتفاع الفائدة مؤخرا على الإقراض وزيادة معدلات التضخم، إذ تتراوح بين 20 – 25 % إلا أنه مع تحسن الأوضاع الاقتصادية، ستنخفض مجددا الفائدة على التمويل العقارى، مما يؤكد ضرورة إدخال تيسيرات للعملاء لتقليل الأعباء.

ولفت إلى أن برنامج التمويل العقارى للأفراد، يشمل شراء وتشطيب وبناء الوحدة مع العلم أن الأخير غير مفعل لتطلبه آليات خاصة فى التعامل، وتقوم بها بعض الشركات فقط ولاتنطبق مع قواعد البنوك.

وشدد على أن مبادرة «المركزى» مثلت حلا سحريا للتمويل العقارى خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد دفعت نحو تنشيط القطاع، ووفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى يوليو الماضى، بلغ حجم التمويل العقارى للشركات والبنوك على مدار الـ 14 سنة الأخيرة 8 مليارات جنيه، فيما سجل عقب تطبيق المبادرة 8 مليارات، أى أن المبادرة حققت فى 3 سنوات فقط ما حققه القطاع منذ بدء نشاط التمويل، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من الأولى، ويترقب القطاع صرف الشريحة الثانية والمقدرة بـ 10 مليارات مطلع العام المقبل.

وأضاف أن مبادرة «المركزى» وتعديلاتها الأخيرة، ساهمت فى دخول شرائح جديدة من العملاء، وبالأخص فئة محدودى الدخل، والذين يتجاوز دخلهم الشهرى 1400 جنيه بحد أقصى، للاستفادة بحجم تمويل عقارى بفائدة متناقصة %5 لمدة 20 عامًا، مشيرًا إلى أن قرار «المركزى» بدخول محدودى الدخل يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة وأن تلك الفئة هى الأحق بالتمويل، بالإضافة إلى دخول شريحة جديدة وهى فوق المتوسط بتمويل وحدات سكنية، يصل قيمتها إلى 950 ألف جنيه بفائدة متناقصة %10.5.

ولفت إلى مشاركة المصرف المتحد فى مبادرة الشمول المالى، من خلال التواصل مع المواطنين فى المحافظات، والعديد من الأماكن المستهدفة للتعريف بمبادرة الشمول المالى، والتيسيرات المقدمة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، منها فتح حسابات بنكية مجانية، وقد أسهم ذلك فى تعريف البنوك بفئات جديدة من المهن الحرة، وتشكيل قاعدة بيانات لتنشيط برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقارى، ورصد البنك بالفعل زيادة فى طلبات التمويل العقارى عقب تلك الخطوة.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل التحديات المزمنة والعقبات التى تواجه نشاط التمويل العقارى، ومنها تعدد جهات الولاية على الأراضى، وطول إجراءات التسجيل وارتباطها بعدة جهات، مثل وزارة العدل عبر الشهر العقارى، والرى والموارد المائية عبر المساحة، بما يسهم فى الإحجام عن التسجيل، موضحا أن الدولة لجأت مؤخرا إلى تطبيق تجربة السجل العينى فى مدينتى الشيخ زايد والشروق، ومن المتوقع توسعة نطاق التجربة، والتى ستسهم فى تنشيط قطاع التمويل العقارى وتسهيل الإجراءات.