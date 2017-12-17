سمير فرج بمؤتمر بورسعيد: إنجازات السيسي جاوزت المقاييس

بورسعيد /ولاء البري وامانى العزازي قال اللواء سمير فرج الرئيس الأسبق لهيئة الشئون المعنوية، إن الانجازات التى حدثت فى عهد الرئس السيسي تجاوزت المقاييس جاء كلام فرج ضمن فعاليات المؤتمر الشعبي الحاشد الذي اقيم ببورسعيد اليوم الأحد ، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ث

بورسعيد /ولاء البري وامانى العزازي

قال اللواء سمير فرج الرئيس الأسبق لهيئة الشئون المعنوية، إن الانجازات التى حدثت فى عهد الرئس السيسي تجاوزت المقاييس

جاء كلام فرج ضمن فعاليات المؤتمر الشعبي الحاشد الذي اقيم ببورسعيد اليوم الأحد ، لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية

وأوضح أنه أثناء توليه رئاسة مدينة الاقصر لم يستطع باعتمادت ٢٠٠ مليون جنيه إنشاء مدارس مثل التى أقيمت الآن فضلا عن النهضه فى كافة النواحى الاخرى وأبرزها اكتشافات الغاز الطبيعى بحقل ظهر وتقسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان وقبرص

ولفت إلى أن هذه الاكتشافات تضيف استثمارات جديده لمصر للصناعة بعد أن كانت تعتمد مصانع الاسمنت على استيراد الفحم لتشغيلها وهو مائؤدى لحدوث طفره صناعيه كبرى

في المؤتمر ذاته، قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب إنه سينقل للرئيس رسالة بورسعيد بمطالبته بالترشيح لفترة رئاسية ثانية الذى استجاب لمطلب ابن بورسعيد محمد المليجى أثناء مشاركته فى منتدى الشباب بجعل عام ٢٠١٨ عاما للمعاقين

وطالب شعب بورسعيد برد الجميل للرئيس الذى اختص بورسعيد مميزات خاصة أههما تنمية محور قناة السويس وشرق بورسعيد

ولفت إلى أن الرئيس يحارب الإرهاب ويبنى الوطن فى وقت واحد وأعاد لبورسعيد وضعها على خريطة المحافظات الأكثر أهمية بعد تعرضها للظلم مرتين فى عهود سابقة

