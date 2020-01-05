سمير غطاس : هدف أردوغان من دخول ليبيا الحصول على غاز البحر المتوسط (فيديو)

أشار إلى أن إرسال الجنود الأتراك هدفه موازنة القوة في ليبيا وليس هزيمة الجيش الوطني.

قال الدكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب إن هدف أردوغان من دخول ليبيا الحصول على غاز البحر المتوسط ردا على إعلان تركيا بدء إرسال جنود الى طرابلس تنفيذا لاتفاقية أمنية مع حكومة السراج.

وتوقع غطاس في لقاء له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر أن تركيا لن ترسل جنودا بشكل كبير حيث يحتاج ذلك شهرين، مشيرا إلى أن إرسال الجنود هدفه موازنة القوة وليس هزيمة الجيش الوطني.

وقال غطاس: “مصر لن تحارب ولا يجب عليها الدخول في حرب مع تركيا”.

وأضاف: “على مصر الدخول في حرب في حالة الاعتداء على الأمن المصري والدخول لشرق ليبيا بجانب الحدود أو التعرض للمياه الاقتصادية المصرية من خلال الدخول فيها وهو مايتطلب ردا”

وكان رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، قال وحدات من الجيش التركي بدأت بالتحرك بالفعل إلى ليبيا للحفاظ على التنسيق والاستقرار في المنطقة.

وقال عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء إرسال جنود أتراك لليبيا يعد استعمارا لن يتم السماح به، موضحا أنه تم إعلان النفير العام والتعبئة ضد دخول الجيش التركي البلاد.

ومؤخرا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثوابت الموقف المصري الداعم لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة شعبها، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطني الليبي في مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمثل تهديداً ليس فقط على ليبيا بل الأمن الإقليمي ومنطقة البحر المتوسط، مع رفض كل التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي الليبي.