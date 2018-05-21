سمير غانم في شيخ الحارة.. أهم ضيوف برامج رمضان الليلة

رحاب صبحى:إنعام محمد على فى "حواديت رمضان" على نايل لايف يستضيف برنامج "حواديت رمضان"، على شاشة قناة "نايل لايف"، فى الرابعة فجرًا، المخرجة القديرة إنعام محمد علي، وتتحدث عن بداية مشوارها الفني، وأول عمل لها في رمضان بالتلفزيون المصري.يذكر أن المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، أخرجت أول عمل لها في

رحاب صبحى:

إنعام محمد على فى “حواديت رمضان” على نايل لايف

يستضيف برنامج “حواديت رمضان”، على شاشة قناة “نايل لايف”، فى الرابعة فجرًا، المخرجة القديرة إنعام محمد علي، وتتحدث عن بداية مشوارها الفني، وأول عمل لها في رمضان بالتلفزيون المصري.

يذكر أن المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، أخرجت أول عمل لها في شهر رمضان، وكان للتليفزيون المصري، كما أنها أخرجت العديد من البرامج والأفلام التسجيلية والتمثليات القصيرة والمسلسلات.

سمير غانم فى “شيخ الحارة” على القاهرة والناس

تستضيف الإعلامية بسمة وهبة، الفنان سمير غانم في برنامج “شيخ الحارة”، فى السابعة مساءً على قناة “القاهرة والناس”، ويكشف عن أول عمل فشل به في حياته، ويصدر العديد من التصريحات المهمة..

وسيكشف غانم، عن سبب ضعفه أمام الفنانة دلال عبدالعزيز، ويؤكد في الوقت ذاته بأن “الزواج نظام فاشل”.

سهرة عربية فى “مباشر من مصر” على الفضائية المصرية

يقدم برنامج “مباشر من مصر” سهرة عربية “على قناة الفضائية المصرية فى الحادية عشرة مساءً، ويستضيف فيها الفنان نوبى كرم مراد، وكريمة حليم مغربية، وناهد محمد من رابطة المرأة السورية فى القاهرة، البرنامج تقديم إيمان العقاد شريف عبدالوهاب، ويرأس تحريره عبدالناصر البنا.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في “نجوم الإدارة” على “المحور”

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في خامس حلقات برنامجها “نجوم الإدارة” على شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة عصرًا، أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

يتحدث “الوكيل” عن تفضيله التجارة عن السياسية رغم انتمائه إلى أسرة سياسية، ويتناول بداياته كتاجر وصولاً إلى وصفه بـ”شهبندر تجار مصر.

ويكشف “الوكيل” عن أسباب ارتفاع أسعار السلع في مصر، والمسئولين عنها، وأبرز جهود الغرف التجارية لضبط الأسعار وتوفير السلع خلال شهر رمضان، ويقيم “الوكيل”، أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية.