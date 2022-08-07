سمير عارف: لابد من توحيد جهود كافة الهيئات داخل الموانئ

طالب الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بضرورة حماية المنتج المحلى من البضائع المهربة وإحكام الرقابة على كافة أساليب الغش التجاري وضرب الفواتير، التي تؤثر على المنتج المصرى بشكل واضح.

كما طالب، خلال الاجتماع اليوم مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، بتوحيد جهود كافة الهيئات داخل الموانئ حتى لا تتعطل البضائع لفترات طولية بالجمارك، مشيرا إلى أن هناك جهات عديدة متداخلة في قراراتها أبرزها الأمن العام والأمن الغذائي والرقابة على الصادرات والواردات، ويجب التوافق بينهم من خلال لجنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات.

واقترح عارف ضرورة وجود معامل متخصصة داخل المنافذ الجمركية لسرعة الإفراج عن البضائع، وعدم تعطيلها لوقت طويل.