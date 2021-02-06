ثقافة وفنون

سمير الجمل يتحدث عن آخر مكالمة بينه وبين الراحل عزت العلايلي

هناك قصصا كثيرة في حياته تحتاج لكتاب آخر
أحمد حمدي 2:34 م, السبت, 6 فبراير 21 2:34 م, السبت, 6 فبراير 21

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كشف الكاتب والناقد الفني سمير الجمل عن كواليس آخر مكالمة هاتفية بينه وبين الفنان القدير الراحل عزت العلايلي منذ يومين فقط فقال: “ذهبت لمنزل الراحل منذ شهر تقريبا واتفقنا على أنني سأبدأ في تنفيذ كتاب جديد عنه عن مشواره الفني لأن الكتاب الذي قدمته عنه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الدورة الأخيرة لم يكن كافيا من وجهة نظري.

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وأضاف الجمل لـ”المال” أن هناك قصصا كثيرة في حياته تحتاج لكتاب آخر موسع ووافقني الرأي حينها وطلبت منه أن يتحدث مع وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم لتنسق مع الهيئة العامة للكتاب بحيث يكون متاحا لجميع الناس.

وأوضح أن المكالمة التي جمعت بينهما منذ يومين تحدثا فيها عن عودة مسرحية أهلا يا بكوات بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

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وأكد العلايلي له أنه تحدث مع إيناس عبد الدايم بالفعل، مشيرا إلى أن صوته كان طبيعيا ويضحك معه في هذه المكالمة وفوجئ مثل الكثيرين بخبر وفاته صباح أمس لكنه أمر الله ولا اعتراض عليه.

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بقلم أحمد حمدي

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