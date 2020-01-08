سمير الجمل : مشروع مسلسل «سيدنا محمد» أخذ موافقة الأزهر ومتوقف لأسباب إنتاجية

كشف السيناريست سمير الجمل في تصريحات لـ”المال”، أن مشروعه الجديد مسلسل «سيدنا محمد» تم الموافقة عليه من الأزهر، لكن حتى الآن متوقف لأسباب إنتاجية.

وأشار إلى أن مسلسل «سيدنا محمد» سيناقش لأول مرة الأحداث المعاصرة بالإضافة لتاريخ سيرة سيدنا محمد، لافتا إلى أنه منذ عام 2011 لم تقدم المسلسلات الدينية للجمهور.

وتابع أن بطلة العمل راهبة اسمها “كارين ارم سترونج” وتبحث خلال أحداث المسلسل ، عن ماهية سيدنا محمد وشخصيته وتريد التعرف عليه بصورة أكبر.

ولفت إلى أن اسمها في المسلسل سيكون “مارية” كإشارة لارتباط سيدنا محمد بماريا القبطية، متمنيا أن يظهر المسلسل للنور قريبا.

وكانت المسلسلات الدينية متواجدة منذ سنوات في شهر رمضان الكريم كل عام لكنها أصبحت شبه غائبة عن الساحة الدرامية وعزف عنها منتجو الدراما المصرية منذ فترة طويلة .