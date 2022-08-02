سمير الجمل : مسلسل نهر التماسيح يتناول أزمة المياه وسعيد بإعادة عرضه

كشف السيناريست سمير الجمل للمال ، أنه سيتم إعادة عرض مسلسله نهر التماسيح الأيام القادمة على شاشة نايل دراما ، بعد تقديمه له منذ سنين طويلة إخراج عمرو عابدين .

وأشار الى أنه سعيد باعادة عرض هذا المسلسل له ، الذي جمع نجوما كبار مثل الراحل سمير صبري والنجمة صفاء أبو السعود ونهال عنبر وغيرهم .

ولفت إلى أن قيمة هذا المسلسل أنه كان أول عمل درامي يتحدث عن أزمة المياه والنيل في مصر وتوعية المشاهدين بهذا الأمر ، إضافة إلى أنه كان أول عمل درامي يعيد صفاء أبو السعود للشاشة بعد غيابها 20 عاما عن الجمهور ، ويحوي قصص اجتماعية وسياسية هامة .