سمير الجمل لـ«المال»: سأقدم أول فيلم وثائقي عن تاريخ القرآن ردا على حرق المصحف

كشف السيناريست سمير الجمل أنه يقوم حاليا بتحضير أول فيلم وثائقي عن تاريخ القرآن الكريم بعنوان” أنا القرآن من أنتم” وذلك ردا على ماحدث في العالم الغربي مؤخرا من حرق للمصحف.

وأضاف للمال أن من قام بحرق المصحف لم يتخلص سوى من ورق فقط ، مشيرا إلى أن معجزة نبينا محمد هي الخالدة حتى الآن القرآن الكريم ومعظم معجرات باقي الأنبياء انتهت بانتهاء عصرها ، وبرغم أن بعض طوائف الشيعة منحازة لسيدنا علي والحسن الحسين أكثر من الصحابة ورغم ذلك لم يقتربوا من القرآن الكريم وظل ينطق في دول لاتتحدث باللغة العربية ويحفظونه جيدا .

وتابع أنه يحكي في الفيلم جوانب تاريخية وروائية وجزء أيضا وثائقي ، لافتا إلى أنه يتمنى أن تشارك جهات معينة في إنتاجه تكون عليا ومشاركة عربية حتى يترجم الفيلم لعدة لغات في العالم.

يذكر أن سمير الجمل حصل على موافقة من الأزهر الشريف لتقديم مسلسل ديني بعنوان” محمد ” وقام بتأليف كتب مختلفة منها ” السيناريو والحوار في القرآن الكريم ” و ” نجوم من الظلام للنور ” .