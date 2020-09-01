سمير الجمل : كتابي عن عزت العلايلي يرصد حياته وإنسانيته

وافق العلايلي على رصد ذلك للجمهور في هذا الكتاب لمعرفته بقيمته ككاتب ايضا وانه سيقدم حياته الفنية والانسانية بالصورة التي يرضى عنها كفنان .

كشف السيناريست سمير الجمل أنه أوشك على انتهائه من كتابه الجديد “المواطن” عن الفنان الكبير عزت العلايلي.

وأضاف في تصريحات خاص لـ”المال” انه يرصد في هذا الكتاب العديد من المواقف الإنسانية في حياة عزت العلايلي، لاسيما ان الدورة القادمة لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي باسمه الفني، لافتا إلى أنه سوف يتم تكريمه في مهرجان شرم الشيخ السينمائي الفترة المقبلة.

وتابع الجمل أنه حينما قرر أن يقدم كتابا جديدا عن عزت العلايلي لتاريخه الفني الطويل في السينما والتلفزيون والمسرح، تحدث معه عن جوانب كثيرة في حياته.

ووافق العلايلي على رصد ذلك للجمهور في هذا الكتاب لمعرفته بقيمته ككاتب ايضا وانه سيقدم حياته الفنية والانسانية بالصورة التي يرضى عنها كفنان .