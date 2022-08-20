سمير الجمل : عرض النهر والتماسيح بنايل دراما نهاية الأسبوع الجاري

كشف السيناريست سمير الجمل للمال أنه سيتم عرض مسلسله النهر والتماسيح على شاشة نايل دراما نهاية الأسبوع الجاري من أغسطس.

وأضاف أن المخرج عمرو عابدين رئيس نايل دراما أبلغه بموعد عرض أولى حلقات المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه الأول منذ سنوات طويلة للجمهور.

وتابع ان المسلسل شهد عودة الفنانة والاعلامية صفاء أبو السعود للشاشة الصغيرة بعد توقفها اكثر من 10 سنوات تقريبا قبل هذا العمل وذلك كان بموافقة زوجها رجل الأعمال الراحل صالح كامل مالك شبكة قنوات أي أر تي سابقا، وشارك في بطولته الفنان القدير الراحل سمير صبري أيضا.

ولفت أيضا أن مسلسل النهر والتماسيح كان يحمل طابعا اجتماعيا وسياسيا في نفس الوقت، للمخرج احمد سبعاوي .