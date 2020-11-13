سمير الجمل : سأصدر كتابا جديدا عن عزت العلايلي بعد مهرجان الإسكندرية السينمائي

وأضاف الجمل أنه يفكر في تقديم كتاب جديد عن العلايلي الفترة المقبلة، يكون في امتداد لقصص مشواره الفني ومواقفه الإنسانية مع الكثير من زملائه الفنانين بالوسط الفني

كشف السيناريست سمير الجمل في تصريحات لـ”المال” أنه اتفق مع نجل الفنان القدير عزت العلايلي دكتور محمود بأنه سيقوم بتأليف كتاب كبير عن والده الأيام القادمة باسم جديد مختلف عن “المواطن” الذي أصدره عنه في مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وأضاف الجمل أنه يفكر في تقديم كتاب جديد عن العلايلي الفترة المقبلة، يكون في امتداد لقصص مشواره الفني ومواقفه الإنسانية مع الكثير من زملائه الفنانين بالوسط الفني.

ولفت أيضا إلى أن عزت العلايلي يملك مشوارا فنيا كبيرا منذ فترة الخمسينات وحتى الألفية الجديدة، ويستحق كتب كثيرة عنه لأنه فنان كبير، ويملك مكانة فنية كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي.