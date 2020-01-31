ثقافة وفنون

سمير الجمل: أنتظر موافقة الأزهر على مسلسلي الجديد

سيقوم بعرضه المسلسل الجديد "سيدنا محمد"، في الفترة المقبلة.
أحمد حمدي 5:26 م, الجمعة, 31 يناير 20 5:26 م, الجمعة, 31 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف السيناريست والناقد سمير الجمل، في تصريحات، للمال، أنه ينتظر حاليًّا موافقة مؤسسة الأزهر الشريف على مسلسله الجديد “سيدنا محمد” الذي سيقوم بعرضه، في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه بمجرد أخذ رعاية الأزهر للمسلسل معنويًّا، سيقوم على الفور بالتوجه لشركات إنتاج خارج مصر في إندونسيا وماليزيا، خاصة أن إنتاجه في مصر أصبح متعثرًا.

وتابع سمير الجمل أنه بدأ بالفعل التواصل مع منتجين خارج مصر مؤخرًا؛ من أجل تولّي مسئولية العمل، متمنيًا أن يظهر للنور قريبًا.

وشدد الجمل على كونه يملك في مكتبه الكثير من السيناريوهات الدرامية، ولم تظهر للنور حتى الآن، مثل مسلسل “محطة مصر”، ومسلسل آخر عن شخصية “جمال حمدان”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد حمدي

ملف الكاتب أحمد حمدي

اقرأ أيضاً

سمير الجمل : مشروع مسلسل «سيدنا محمد» أخذ موافقة الأزهر ومتوقف لأسباب إنتاجية

أحمد حمدي 12:34 ص, الخميس, 9 يناير 20

سمير الجمل: أستعد للدورة الثانية لكتابة السيناريو بنقابة الصحفيين

أحمد حمدي 6:11 م, الجمعة, 20 سبتمبر 19

سمير الجمل: دورة لكتابة السيناريو بنقابة الصحفيين في 17 أغسطس

أحمد حمدي 10:38 م, الثلاثاء, 6 أغسطس 19

سمير الجمل: كتابي عن الزعيم يحكي أسرارا في حياته

أحمد حمدي 10:41 ص, الأربعاء, 13 مارس 19