سمير الجمل: أنتظر موافقة الأزهر على مسلسلي الجديد

كشف السيناريست والناقد سمير الجمل، في تصريحات، للمال، أنه ينتظر حاليًّا موافقة مؤسسة الأزهر الشريف على مسلسله الجديد “سيدنا محمد” الذي سيقوم بعرضه، في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أنه بمجرد أخذ رعاية الأزهر للمسلسل معنويًّا، سيقوم على الفور بالتوجه لشركات إنتاج خارج مصر في إندونسيا وماليزيا، خاصة أن إنتاجه في مصر أصبح متعثرًا.

وتابع سمير الجمل أنه بدأ بالفعل التواصل مع منتجين خارج مصر مؤخرًا؛ من أجل تولّي مسئولية العمل، متمنيًا أن يظهر للنور قريبًا.

وشدد الجمل على كونه يملك في مكتبه الكثير من السيناريوهات الدرامية، ولم تظهر للنور حتى الآن، مثل مسلسل “محطة مصر”، ومسلسل آخر عن شخصية “جمال حمدان”.