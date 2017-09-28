سمير أمين وصباحي في مؤتمر التحالف الشعبي الاشتراكي

إيمان عوف:صرح مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن المفكر الاقتصادى سمير أمين، رئيس منتدى البدائل العالمى سوف يلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر العام الثانى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يركز فيها على الوضع الدولى والصراعات العالمية والإقليمية وآفاق التغيرات المحتملة، كما يت

إيمان عوف:

صرح مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، بأن المفكر الاقتصادى سمير أمين، رئيس منتدى البدائل العالمى سوف يلقى كلمة فى افتتاح المؤتمر العام الثانى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، يركز فيها على الوضع الدولى والصراعات العالمية والإقليمية وآفاق التغيرات المحتملة، كما يتحدث أمام المؤتمر حمدين صباحى وقيادات العمل الوطنى.

وأضاف الزاهد أن كلمة التحالف الشعبى فى المؤتمر سوف تتناول الخطوط العريضة لموقفه من الأحداث الراهنة والانتخابات الرئاسية، وما يثار حول تشكيل جبهة تغيير تضم قوى المعارضة، وأن المؤتمر الذى يفتتح فى السابعة مساء اليوم بحضور 369 مندوبا منتخبا من الوحدات الأساسية فى 17 محافظة، وتمتد أعماله طوال يومى الجمعة والسبت، سوف يناقش التقرير السياسى وبرنامج للإنقاذ الوطنى والتوجهات الاستراتيجية للحزب ووثيقة التحالفات كما يناقش فى قضايا التنظيم وثيقة اتجاهات بناء الحزب، وتقرير النشاط وتعديلات على لائحة النظام الأساسى، وأن المؤتمر سوف ينتخب اللجنة المركزية بكامل تشكيلها ويختتم أعماله بإعلان البيان الختامى مساء السبت 30 سبتمبر، ويعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وأعضاء المكتب السياسى والأمانة العامة على أن تجرى الانتخابات خلال أسبوعين من فتح باب الترشح.