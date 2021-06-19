سميرة عبدالعزيز تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب محمد رمضان

أثارت الفنانة سميرة عبدالعزيز ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها الأخيرة بأن الفنان محمد رمضان “تطاول عليها بالسب والشتائم”، ووصفها بـ”الشحاتة” على حد تعبيرها.

وقالت إن “رمضان تطاول عليها بعد رفضها المشاركة في أحدى المسلسلات التي يقوم ببطولتها، وتجسيد دور والدته في العمل”.

وأوضحت: “فضحني لما رفضت أنفذ دور أمه وقال لي: أنتِ شحاتة. أنا أحصل على 20 مليون وأنتِ على 20 ألفا”.

وقالت: “رفضت تجسيد دور والدته في أحدى المسلسلات فشتمني وتطاول علي معلقة” أنا حرة أعمل الدور الذي يعجبني وأرفض ما لا يعجبني، ولن أتخذ أي إجراء قانوني ضده وربنا يوفقه في أعماله”.

وعن وصف بعض رواد الصفحات الاجتماعية بأن تصريحاتها ضد رمضان “مبالغ فيها”، قالت: “ليس صحيحا. هو بالفعل شتمني ووصفني پالشحاتة من خلال صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ليس على واتساب كما يقول البعض”.

محمد العدل: الجمهور الذي يحب فنانا معينا لا يقبل الإساءة له أو انتقاده

قال المنتج محمد العدل للمال إن : اهانة فنانة قديرة مثل سميرة عبد العزيز لها قيمتها الفنية استاء منها الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي ، حتى لو لم يهينها محمد رمضان بشخصه وحدث ذلك معها من خلال حسابات تابعة لمحمد رمضان.

وأضاف أن الجمهور الذي يحب فنان معين لا يقبل إهانته أو الإساءة له، أو حتى انتقاده في موقف معين، قائلا في مرة انتقدت الفنان هاني شاكر كنقيب للموسيقيين بسبب قرار اتخذه بشأن عدم وجود فنانات يغنين في الحفلات بملابس قصيرة في فترة معينة برغم انه صديق لي، مشيرا إلى أنه لم ينتقد فنه وصوته الجميل بل انتقد موقفا قام به لكنه فوجئ بهجوم شديد عليه من جمهور هاني شاكر دون وعي أو تفكير .

ولفت العدل الى أن الجمهور الذي يقدر قيمة فنية معينة مثل سميرة عبد العزيز بتاريخها الفني المحترم ، بالطبع سيحدث لها استياء كبير مما تعرضت له لفظا أو كتابة أو أي شئ من انواع الاهانة لشخصها وسنها .

سمير الجمل : الجمهور يبحث عن الفنان الذي يملك تاريخا واحتراما وهؤلاء القامات يجب تقديرهم

وأعرب الناقد الفني سمير الجمل أن : الضجة التي حدثت مؤخرا بعد تصريحات الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز بأنه تم أهانتها بسبب ان الجمهور يبحث دائما عن الفنان الحقيقي والمحترم ومن يملك تاريخا فنيا .

وأشار إلى أنه سمع هذا الكلام منها بصورة شخصية منذ عام ونصف ، وتحدث عنها في البرامج التليفزيونية سابقا بأنه لايصح اهانة الكبار مع احترامي للنجوم السوبر والميجا ستار وغير ذلك من الالقاب لكن مثل سميرة عبد العزيز لايمكن ان تقوم الاعمال الفنية من غيرهم.

وأوضح الجمل قائلا أن سميرة عبد العزيز من الفنانين الذين صعنوا فنهم واسمهم وتاريخهم بتعبهم وليس بتصدير أزمات ومشاكل وتصريحات معينة والدخول في معارك مع اخرين مثل غيرهم

وأكد أن سميرة عبدالعزيز مثل غيرها من الفنانات القديرات يتم معاملتهم بصورة غير آدمية لكن لايعلنون ذلك للجمهور ويخجلوا من الحديث عن ذلك ، لاسيما في وسائل الراحة والمواصلات لاماكن التصوير البعيدة هناك استخفاف حقيقي بهؤلاء القامات الفنية التي يجب ان يكتب لها أعمال فنية خصيصا وسميرة عبد العزيز يجب وضعها في المكانة التي تليق بها ماديا ومعنويا وذلك من حقهم .

أحمد سلامة: إهانتها في حد ذاتها غير مقبولة لأنها فنانة لها قيمتها وسنها

وقال الفنان أحمد سلامة إن من حق كل فنان أن يقيم نفسه كيفما يريد لكن حريتك تتوقف عن حرية الاخرين ، فانت حر طالما لم تضر من حقك ان تقول عن نفسك نمبر 1 لكن لايصح أن تقول عن الاخرين كلام مسئ .

ولفت إلى أن استياء الكثيرين مما حدث مع الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز يؤكد أن من قدم تاريخا فنيا مشرفا واسما في حياته يعتز بهم الجمهور ، مشيرا أن جيله الفني لم يسمع عنه أي مشاكل أبدا .

وأكد أن سميرة عبدالعزيز فنانة كبيرة وزوجة كاتب كبير مثل محفوظ عبد الرحمن ، موضحا أنه حتى لو كانت تعرضت للاهانة من صفحات محمد رمضان فالاهانة في حد ذلتها لفنانة قديرة بحجمها لاتصح وغير مقبولة أبدا ، لاننا تربينا على احترام الكبير دائما.