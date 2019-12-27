سميرة سعيد وتامر حسني ومحمد رمضان يختتمون العام بأغنيات «سنجل»

يقدم الفنان تامر حسني في نهاية العام تزامنا مع طرح فيلمه السينمائي الجديد " الفلوس" اغنية بعنوان" حلو المكان وتتميز بطابع ايقاعي، ويطرح الفنان محمد رمضان ايضا اغنية بعنوان" رايحين نسهر" .

قرر بعض الفنانون توديع عام 2019 بأغنيات سنجل، أبرزهم الفنانة سميرة سعيد، التي تعود للساحة الفنية بأغنية «هليلة» كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع هاني يعقوب.

كما يقدم تامر حسني في نهاية العام تزامنا مع طرح فيلمه السينمائي الجديد «الفلوس» أغنية بعنوان «حلو المكان» تتميز بطابع إيقاعي، ويطرح محمد رمضان أغنية «رايحين نسهر».

ماجد سرور: الجمهور يحتاج للفرح.. والأغنيات أغلبها مناسب لنهاية العام

قال الموسيقار ماجد سرور إن الكثير من الفنانين يقبلون على طرح أغنيات سنجل بسبب استقبال الجمهور بصورة كبيرة لهذه الأعمال.

وأضاف أن هذه الأغنيات طبيعتها مبهجة، لأننا كجمهور مصري نحتاج للفرح.

وتابع سرور إن موسم الاحتفال بأعياد رأس السنة يحتاج لوجود أغنيات مبهجة كثيرة، لكن يجب أن ترتقي بذوق الجمهور والمستمعين بصورة كبيرة، مضيفا “الله يرحمك ياعبد الوهاب”، في إشارة للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، لافتا إلى أن الساحة الفنية حاليا أصبحت مليئة بالأغنيات الرديئة والأصوات التي لاتصلح للغناء.

حلمي بكر: عبارة عن نكت غنائية لا تعيش مع الجمهور

ويرى الملحن حلمي بكر أن هذه الأغنيات عبارة عن موديل للأغنية وليست أعمالا حقيقية، يمكن أن تعيش لسنوات مع الجمهور.

ولفت إلى أن المطربين أو الفنانين الذين يطرحونها يدركون ذلك جيدا، لذلك يعتبرونها “نكت غنائية” يضحك عليها الجمهور، وتلك هي الفائدة منها.

وأشار أيضا إلى أن هذه الأعمال الغنائية لا تأخذ وقتا طويلا مع الجمهور ويتم نسيانها بعد فترة، لكونها ليست مقدمة بشكل فني وجودة عالية.

مجد القاسم: لا أهتم بطرح أعمالي الفنية في توقيتات معينة

بينما يرى الفنان مجد القاسم أنه شيء مميز أن يهتم فنان معين بطرح عمل جديد للجمهور نهاية العام، للاحتفال معه بقدوم سنة جديدة وأعياد رأس السنة.

وتابع أنه كمطرب لايهتم بطرح أغنياته في توقيتات زمنية معينة، لأنه حينما يرى أن هناك عملا فنيا جيدا يحرص على تقديمه لمحبيه في أي وقت.

وأكد أنه لو اهتم كل فنان بتنفيذ أغنياته بصورة جيدة، فبالتأكيد ستعيش مع الجمهور لسنوات طويلة، سواء قام بطرحها نهاية العام أو في أي وقت آخر خلال السنة.