سميرة سعيد تكشف موعد طرح أغنيتها الجديدة كرباج

كشفت النجمة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي ” انستجرام” اليوم ، عن الموعد النهائي لطرح أغنيتها الجديدة ” كرباج” التي تعود فيها للتعاون مجددا بعد سنوات طويلة مع الموزع الموسيقي طارق مدكور .

وقامت سميرة سعيد بنشر صورة جديدة لها عبر ” انستجرام” وعلقت عليها ” الثلاثاء 23 أغسطس في تمام الخامسة مساء على قناتها الرسمية بيوتيوب ” .

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

ونشرت سميرة سعيد ، برومو كليب الأغنية الجديدة عبر حسابها على انستجرام اليومين الماضيين وعلقت : “كرباج.. قريبا”.