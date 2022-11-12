سميرة سعيد تكشف كواليس يوم من أسعد أيام حياتها الخاصة (فيديو)

كشفت النجمة سميرة سعيد الساعات الأخيرة عن كواليس يوم تعتبره من أسعد أيام حياتها الخاصة، حيث علقت عبر حسابها الرسمي “فيس بوك” فكتبت: في هذا المكان بدأت حياتي الفنية وفي هذا الأستوديو غنيت لأول مرة، وذلك حينما التقى بها التلفزيون المغربي أثناء زيارتها للقناة الأولى المغربية بمقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

وأضافت سميرة سعيد قائلة “من هنا بدأت شهرتي وتغير مسار حياتي وانتقلت من عالم الطفولة في حياتي لعالم الشهرة والأضواء”، مشيرة إلى أنها تملك ذكرى في كل شبر وركن بهذا المكان وذكريات كثيرة مع العديد من الأشخاص الذين تأثرت بهم في حياتها ومشوارها الفني وتعلمت منهم كثير من الخبرات الحياتية والانسانية والفنية مؤكدة هذا يوم من أسعد أيام حياتي.

يذكر أيضا أن سميرة سعيد تستعد لطرح أغنيات جديدة الأيام القادمة للجمهور ، بعد تقديمها آخر أغنياتها ” يامي” كلمات أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني يعقوب.