سميرة سعيد تكشف كواليس عودة تعاونها الفني مع طارق مدكور بعد 20 عاما

كشفت النجمة المغربية سميرة سعيد، اليوم، عن تعاون فني جديد يجمع بينها وبين الموزع الموسيقي القدير طارق مدكور بعد غياب 20 عامًا عن آخِر أغنية قدَّماها معًا “يوم ورا يوم” التي حققت نجاحًا كبيرًا وقتها.

وقامت سميرة سعيد بنشر فيديو عبر حسابها الرسمي “إنستجرام”، ويدور حديث بينها وبين طارق مدكور في الأستديو الخاص به بمنطقة مدينة نصر، تقول له “welcome back”، بقالنا 20 سنة ماشتغلناش مع بعض، إزاي تقعد 20 سنة مانعملش حاجة مع بعض”.

فيردُّ عليها مدكور قائلًا “إحنا حاولنا نعمل حاجات السنين اللي فاتت بس ماضبطتش”، ثم يبدأ الاثنان الاستماع لمقطع من الأغنية الجديد التي تجمعهما حاليًّا “كرباج”، لتعلن سميرة للجمهور أنها ستصدر قريبًا لهما.

وأوضحت سميرة أيضًا أن ملحن الأغنية هو الموهوب عزيز الشافعي في ثاني تعاون فني يجمعهما معًا.